Les édulcorants artificiels sont présentés comme une alternative au sucre – mais la recherche jette un doute sur leur innocuité

La sécurité des édulcorants artificiels est débattue depuis des décennies, mais de nouvelles recherches ravivent les inquiétudes quant à leurs impacts potentiels sur la santé.

Les chercheurs à l’origine d’une étude nutritionnelle à grande échelle en France affirment avoir trouvé des associations entre la consommation d’édulcorants artificiels, comme l’aspartame et le sucralose, et les maladies cardiovasculaires et le cancer.

L’étude NutriNet-Santé, qui comprenait plus de 100 000 participants, est parmi les plus importantes du genre et la première à quantifier la quantité d’édulcorants consommés, disent-ils.

“C’est une étape importante – une nouvelle brique au mur – concernant le poids de la preuve que nous formerions ensemble concernant les édulcorants artificiels et la santé”, a déclaré Mathilde Touvier, responsable de l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l’Institut national de la santé et de la médecine. Research et l’un des auteurs de l’étude.

Les édulcorants non nutritifs, comme on les appelle dans la science nutritionnelle, sont intensément sucrés – des centaines de fois plus sucrés que le sucre – et appréciés par beaucoup pour offrir le goût du sucre sans les calories. Et à mesure que les effets à long terme d’une trop grande quantité de sucre sont mieux connus, les édulcorants artificiels sont également considérés comme une alternative.

ÉCOUTEZ : La diététiste Leslie Beck sur la réduction de la consommation d’édulcorants artificiels : La dose16:06Est-il temps de supprimer les édulcorants artificiels ?

Alors que les sodas light pourraient être la source la plus évidente, les édulcorants artificiels se trouvent dans toutes sortes d’aliments courants, y compris les yaourts, les produits de boulangerie et même le ketchup.

Des études antérieures ont montré que les substituts du sucre peuvent modifier les microbiomes intestinaux et élever la glycémie . D’autres études ont même suggéré qu’ils pouvaient entraîner une prise de poids, bien que cela ait été contesté .

“Il y a vraiment de plus en plus de preuves pour contester l’hypothèse selon laquelle les édulcorants artificiels sont des substances métaboliquement inertes. Et je pense que ces découvertes devraient nous faire réfléchir”, a déclaré Leslie Beck, diététicienne et chroniqueuse sur la santé, dans une interview avec La dose est Dr Brian Goldman.

Agences internationales de santé examinant les édulcorants

La plus récente L’étude NutriNet-Santé sur la santé cardiovasculaire a été publiée le mois dernier dans le British Medical Journal.

Il a trié les participants en trois groupes – inférieurs, supérieurs et non-consommateurs d’édulcorants artificiels. Ceux de la cohorte supérieure consommaient environ 77 milligrammes d’édulcorants artificiels par jour, soit environ deux paquets d’édulcorant ou moins de 200 millilitres de soda light.

Comparativement aux non-consommateurs, les grands consommateurs avaient tendance à être plus jeunes, à avoir un indice de masse corporelle plus élevé, à être plus susceptibles de fumer et moins susceptibles de faire de l’exercice.

L’étude a révélé que la consommation d’aspartame était associée à des taux plus élevés d’événements cérébrovasculaires tels que les accidents vasculaires cérébraux, l’acésulfame potassique et le sucralose. étaient associés à des taux plus élevés de maladie coronarienne chez les participants à forte consommation par rapport aux non-consommateurs.

L’étude NutriNet-Santé est la première à quantifier la consommation d’édulcorants artificiels de toutes les sources – pas seulement les boissons édulcorées artificiellement, selon le chercheur. (SpeedKingz/Shutterstock)

UN étude distincte utilisant également les données du groupe NutriNet-Santé, publiée en mars dernier dans la revue PLOS Medicine, ont trouvé une association entre les édulcorants artificiels – l’aspartame et l’acésulfame potassium en particulier – et le risque de cancer.

Touvier note que le Organisation mondiale de la santé (OMS) étudie actuellement la sécurité des édulcorants artificiels.

Dans un méta-analyse de près de 300 études publiées en avril , l’OMS a constaté qu’il peut y avoir des avantages à court terme pour la perte de poids lorsque les boissons à base de sucre sont remplacées par des boissons édulcorées artificiellement, mais pas par rapport à l’eau. Il a également constaté que des études suggèrent “la possibilité de dommages à long terme sous la forme d’un risque accru d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de mortalité”, mais a averti que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

“Nous espérons que ce nouveau travail apportera des preuves importantes et aidera [the WHO] revoir, éventuellement, leur avis et leur réglementation sur les édulcorants artificiels », a déclaré Touvier.

Au Canada, les succédanés du sucre sont réglementés et approuvés à la suite d’une évaluation de l’innocuité par Santé Canada.

Moins de consommation d’aliments sucrés

David Ma, professeur et chercheur en nutrition à l’Université de Guelph, affirme que même si les conclusions de la plus récente étude NutriNet-Santé ont révélé un risque accru pour la santé cardiovasculaire chez un nombre relativement restreint de personnes, elles suggèrent qu’il existe un « signal » pour une santé potentielle à long terme. effets.

Cependant, cela n’indique pas un danger immédiat pour la plupart des consommateurs.

“Je dirais que, vous savez, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête parce que nous avons des édulcorants artificiels dans notre alimentation”, a déclaré Ma, qui est également directeur de la Guelph Family Health Study.

“Mais nous devons certainement surveiller tout ce qui se trouve dans notre alimentation, y compris les édulcorants artificiels en termes d’effets à court et à long terme.”

Comme tout dans la nutrition, les chercheurs disent que la modération est la clé. Et Touvier dit sur la base des résultats de son étude, la consommation occasionnelle d’édulcorants artificiels présente un risque assez faible.

Le guide alimentaire canadien indique que les substituts de sucre ne sont pas nécessaires pour une alimentation saine. En fait, leur utilisation peut conduire à des choix alimentaires moins sains et augmenter la préférence pour les aliments sucrés.

Qu’il s’agisse de douceur provenant d’édulcorants artificiels ou de sucre, Beck a déclaré qu’il était essentiel de réduire la consommation. Elle recommande :

Réduisez progressivement votre consommation d’édulcorants – en utilisant un quart de paquet de moins chaque semaine, par exemple.

Passer aux eaux aromatisées et gazeuses pour ceux qui ont soif de pop.

Considérer le yogourt nature sucré naturellement avec des fruits frais au lieu des yogourts sucrés.

“Il est tout à fait possible d’ajuster ses papilles et d’en venir à préférer un goût moins sucré”, précise la diététicienne.