Les éducateurs utilisent les histoires de survivants de l’Holocauste pour favoriser l’empathie et contrer la haine

Imaginez entendre parler de l’Holocauste pour la première fois par un survivant de ses atrocités – la douleur sur son visage parfaitement visible dans l’image holographique projetée à quelques mètres.

Bientôt, les jeunes de Toronto pourront s’immerger dans ces expériences, dans le cadre d’un mouvement visant à utiliser l’éducation pour éliminer une vague montante d’antisémitisme.

En atteignant les enfants quand ils sont jeunes, les éducateurs espèrent que ces histoires seront la façon dont les générations futures apprendront les parties douloureuses de l’histoire – et la façon dont elles font surface maintenant.

Dara Solomon fait partie de ceux qui mènent la charge.

“J’avais l’impression de ne pas avoir grandi avec beaucoup d’antisémitisme à Toronto à la fin des années 70 et 80”, a déclaré Solomon, directeur exécutif du Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre à Toronto. “Mes enfants grandissent dans un environnement où nous devons parler de ces choses. Et, vous savez, c’est vraiment malheureux – c’est très malheureux – que cela ait été normalisé par des personnalités populaires dans les médias.”

Une augmentation de la violence

Le monde a connu une recrudescence des événements antisémites cette année ; au Canada, B’nai Brith a documenté une augmentation de 733 pour cent des incidents violents contre les Juifs, entraînant une moyenne de huit cas signalés chaque jour.

Ces chiffres sont amplifiés par les commentaires haineux faits en ligne, notamment ceux tenus récemment par le rappeur Kanye West, poussant les dirigeants de la communauté à appeler à une meilleure éducation et sensibilisation à la haine et à la discrimination visant les Juifs.

Solomon espère que le nouveau musée de l’Holocauste qui ouvrira ses portes ce printemps à Toronto pourra faire partie de la solution.

Le musée est destiné aux enfants d’âge scolaire et utilisera une variété de vidéos d’archives et d’intelligence artificielle pour immerger les enfants dans l’expérience, qui comprend des témoignages de survivants racontés à l’aide d’hologrammes 3D réalistes.

Dara Solomon, directrice exécutive du Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre à Toronto, se tient dans l’espace actuellement en construction qui abritera le nouveau musée de l’Holocauste. L’ouverture est prévue au printemps 2023. (Yanjun Li/CBC)

Salomon a dit enquêtes ont constaté que de nombreux Canadiens ont une compréhension limitée de ce qui s’est passé pendant l’Holocauste. La Fondation Azrieli, une organisation à but non lucratif qui travaille dans l’enseignement de l’Holocauste, en partenariat avec le Conférence sur les revendications matérielles juives contre l’Allemagne a commandé une étude nationale testant les connaissances des Canadiens sur l’Holocauste en 2018. Elle a révélé que 22 % des personnes âgées de 18 à 34 ans n’avaient jamais entendu parler du génocide — et plus de la moitié des répondants au sondage ne savaient pas dans quelle mesure s’est passé ou combien de Juifs ont été tués.

Ainsi, l’éducation peut être un outil puissant pour lutter contre les préjugés, a déclaré Solomon, qui dirige le nouveau musée.

“D’après différentes études et données, nous savons que l’éducation à l’Holocauste – plus les gens en savent sur l’Holocauste et ce genre de dangers extrêmes de la haine – moins ils sont susceptibles d’être enclins à, comme, les croyances néonazies et d’autres formes de haine. “, a déclaré Salomon.

Le nouveau musée de l’Holocauste proposera des expositions immersives, notamment des vidéos d’archives et des récits à la première personne racontés via un hologramme. L’intérieur est vu ici dans un rendu architectural de ce à quoi il ressemblera une fois terminé. (Reich & Petch Design International pour le Musée de l’Holocauste de Toronto)

Pour atteindre une précision historique maximale au musée, l’équipe de Solomon a travaillé en étroite collaboration avec des survivants, parmi lesquels Pinchas Gutter, qui a consacré une grande partie de sa vie d’après-guerre à partager ses expériences et à éduquer les générations futures.

Gutter a déclaré ne pas considérer son travail d’éducateur sur l’Holocauste comme un choix.

“C’est mon devoir d’essayer d’apporter une petite goutte d’amélioration dans la façon dont le monde fonctionne, même si ce n’est qu’une toute petite”, a déclaré Gutter. “Mon credo est qu’il faut essayer et, par conséquent, c’est si important pour moi. C’est mon devoir et ma promesse solennelle.”

« Écoutez les témoins »

Gutter parle à des milliers de personnes chaque année des horreurs qu’il a vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris son séjour en tant que prisonnier dans un camp de concentration et lors d’une marche de la mort. Il a perdu la majeure partie de sa famille dans l’Holocauste, et il dit qu’il ne pouvait pas parler de l’expérience jusqu’à ce que la thérapie l’aide suffisamment à faire face pour en parler des années plus tard.

Il a dit qu’il était particulièrement enthousiasmé par l’ouverture du nouveau musée de l’Holocauste en raison du nombre de personnes qu’il touchera.

“Des milliers d’enfants, d’enseignants et d’autres vont y être éduqués”, a déclaré Gutter à propos du musée. “Il est extrêmement important pour quelqu’un comme moi de sortir et de dire aux gens d’écouter la vérité, d’écouter ce qui s’est réellement passé, d’écouter les témoins.”

Le bus Tour for Humanity est une ressource éducative mobile qui propose des séances d’éducation sur l’Holocauste. Le bus a atteint 150 000 étudiants depuis qu’il a pris la route en 2013. (Perlita Stroh/CBC)

Centre d’éducation sur roues

Le Centre d’études sur l’Holocauste des Amis de Simon Wiesenthal a également élargi sa programmation éducative en réponse à l’augmentation des signalements de haine. Le groupe a construit une salle de classe mobile dans un bus en 2013, appelée The Tour for Humanity, et se rend régulièrement dans de petites communautés de Toronto et des environs pour éduquer les enfants sur l’Holocauste, tout en leur apprenant à être des défenseurs dans leurs propres communautés.

L’une de ses principales éducatrices, Daniella Lurion, affirme que le travail qu’elle accomplit est essentiel, surtout maintenant.

“Des groupes marginalisés sont ciblés partout, et je pense que c’est un peu effrayant”, a déclaré Lurion. “C’est pourquoi il est important [to work] avec les écoles, parce que nous accueillons les enfants à un plus jeune âge.”

L’autobus a enseigné à 150 000 élèves dans 750 écoles à travers le Canada depuis sa création, et Lurion dit qu’il est plus occupé que jamais. Elle dit que se rendre dans des communautés plus petites, où les populations juives pourraient ne pas être importantes, est l’une des stratégies du groupe.

“L’antisémitisme se produit partout, et en particulier dans les petites villes”, a déclaré Lurion. “Parfois, cela vient d’un manque de connaissances et d’ignorance, où ils ne savent pas nécessairement ce que représente la croix gammée pour des millions de personnes qui ont été ciblées – et qui sont toujours ciblées aujourd’hui.”

La semaine dernière, le bus a visité l’école publique de Sutton, située à environ une heure de route au nord de Toronto. Son principal dit que la normalisation de l’antisémitisme et d’autres formes de racisme est ce qui l’a inspirée à réserver le bus.

“Si nous, en tant que système éducatif, ne faisons rien pour lutter contre cela, alors la normalisation se poursuivra et ce sera juste quelque chose qu’ils pensent être OK”, a déclaré la directrice Jennifer Diceman.

Daniella Lurion est la directrice de The Tour for Humanity, dirigé par le Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies. Elle enseigne aux enfants l’Holocauste afin de favoriser l’empathie et de lutter contre une vague montante d’antisémitisme. (Perlita Stroh/CBC)

Solomon et Lurion conseillent également le gouvernement de l’Ontario alors qu’il déploiera l’enseignement obligatoire sur l’Holocauste en 6e année l’année prochaine, une décision annoncée l’an dernier par le ministre provincial de l’Éducation, Stephen Lecce, en réponse à une recrudescence de l’antisémitisme.

“Lorsque nous voyons des étudiants ciblés simplement parce qu’ils sont juifs, je pense qu’il incombe aux gouvernements d’agir”, a-t-il déclaré, notant une inquiétude croissante concernant la prévalence de la négation de l’Holocauste trouvée en ligne. “Cela m’inquiète — lorsque les jeunes obtiennent des informations sur des sites de rencontres et en ligne et non par des sources authentiques. Je crains qu’en tant que Canadien, en tant que personne qui croit en nos valeurs démocratiques, si nous n’avons pas inculqué ce type de connaissances à un jeune âge, je m’inquiète des impacts à long terme.”

Cela signifie également que les enfants peuvent être initiés à ces sujets sensibles avec le soutien d’un éducateur plutôt que par le biais des médias sociaux ou de leurs pairs.

“Nous sommes également appelés très souvent lorsque des écoles ou des communautés ont eu des incidents antisémites, mais c’est réactionnaire”, a déclaré Lurion. “Nous entrons parce qu’il y a eu quelque chose – alors que le but du bus est de les atteindre en premier, expliquez que c’est ce qui s’est passé, c’est l’histoire, c’est pourquoi une croix gammée est un gros problème et c’est ce que vous peut y faire.”

Le bus Tour for Humanity dispose d’une salle de classe entièrement équipée, où les instructeurs offrent des séances d’éducation sur l’Holocauste. (Perlita Stroh/CBC)

Pour sa part, Gutter, l’homme de 90 ans dit qu’il exhorte les étudiants à continuer d’éclairer la voie vers une société inclusive et tolérante.

“Je veux que vous portiez ce flambeau”, a-t-il dit. “Je veux que vous le remettiez à vos familles. Je veux que vous le remettiez à vos amis. Et je veux que vous allumiez le monde avec les flammes de cette bonne volonté de non-discrimination raciale et de non-discrimination religieuse et de non-homophobie, de non-xénophobie et la haine. Surtout, pas de haine.