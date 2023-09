Les éditions Samsung Galaxy Z Fold5 et Watch6 Thom Browne sont officielles, sorties le 12 septembre

Tout comme l’entreprise elle-même l’avait annoncé précédemment, Samsung a officiellement annoncé aujourd’hui les éditions Thom Browne pour le Galaxy Z Fold5 et la Galaxy Watch6.

Le nouveau Galaxy Z Fold5 habillé est « un hommage aux éléments de design emblématiques de Thom Browne avec son cuir galet noir et ses détails en gros-grain », indique Samsung dans son communiqué de presse officiel.

L’extérieur présente les rayures rouges, blanches et bleues emblématiques de Thom Browne, une texture de tissu gravée sur la vitre arrière, un cadre noir et une charnière dorée accentuant ainsi que des anneaux dorés autour des objectifs de l’appareil photo. L’édition limitée est également livrée avec deux étuis en cuir distincts ainsi qu’une édition spéciale du S Pen. L’emballage présente la mallette emblématique de Thom Browne.

La Galaxy Watch6 reçoit un « corps doré gracieux », un cadran de montre spécial et le logo Thom Browne gravé sur le côté. Les couleurs rouge, blanc et bleu Thom Browne sont appliquées sur la boucle et vous obtenez deux bracelets en cuir : l’un en cuir galet noir et l’autre en cuir rayé rouge, blanc et bleu. Les couleurs sont également utilisées sur l’adaptateur de voyage 25 W pour téléphone, le chargeur de montre de type pièce de monnaie et un câble USB-C vers USB-C exclusif en tissu.

Thom Browne a dit :

Cette collaboration continue avec Samsung représente une évolution de ce que nous créons ensemble depuis des années. Une fois de plus, nous voulons montrer qu’un mélange parfait de qualité supérieure, de design innovant et d’esthétique classique peut devenir une puissante forme d’expression de soi. Je pense que ce Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition est l’exemple ultime de la transformation d’une technologie de pointe en une déclaration audacieuse.

Les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Watch6 Thom Browne Editions seront disponibles sur la boutique en ligne de Samsung « en nombre limité » à partir du 12 septembre sur certains marchés, dont la Corée.