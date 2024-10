Les éditeurs sont absolument terrifiés à l’idée que des jeux vidéo préservés soient utilisés à des fins récréatives. C’est pourquoi le bureau américain des droits d’auteur a annulé un effort majeur en faveur de la préservation des jeux.

Un combat de trois ans pour soutenir la préservation du gibier a malheureusement pris fin aujourd’hui. Le bureau américain du droit d’auteur a rejeté une demande d’exemption DMCA qui permettrait aux bibliothèques de partager à distance l’accès numérique aux jeux vidéo préservés.

« Au cours des trois dernières années, la Video Game History Foundation a soutenu, avec le Software Preservation Network (SPN), une pétition visant à permettre aux bibliothèques et aux archives de partager à distance l’accès numérique aux jeux vidéo épuisés de leurs collections« , explique VGHF dans son déclaration. « En vertu des règles anti-contournement actuelles de l’article 1201 du DMCA, les bibliothèques et les archives ne sont pas en mesure de briser la protection contre la copie des jeux afin de les rendre accessibles à distance aux chercheurs. »

Essentiellement, cette exemption ouvrirait la possibilité d’une bibliothèque numérique où les historiens et les chercheurs pourraient « consulter » les jeux numériques exécutés via des émulateurs. Le VGHF affirme que environ 87 % de tous les jeux vidéo sortis aux États-Unis avant 2010 sont désormais épuiséset le seul moyen légal d’accéder à ces jeux est désormais de recourir aux princes parfois exorbitants et au matériel souvent défaillant qui définissent le marché des jeux rétro.

Pourtant, le bureau américain du droit d’auteur a dit non. « Le Registre conclut que les partisans n’ont pas démontré que la suppression de la limitation à un seul utilisateur pour les programmes informatiques préservés ou l’autorisation d’un accès hors site aux jeux vidéo ne constitueraient probablement pas une violation », selon le décision finale. « Elle souligne également le plus grand risque de préjudice pour le marché lié à la suppression de la limitation des locaux de l’exemption relative aux jeux vidéo, compte tenu du marché des jeux vidéo traditionnels. »

Cette décision cite la conviction de l’Entertainment Software Association et d’autres groupes de pression de l’industrie selon lesquels « il existerait un risque important que les jeux vidéo préservés soient utilisés à des fins récréatives ». Bien entendu, nous ne pouvons pas accepter l’idée que les chercheurs apprécient leurs sujets, ne serait-ce qu’un instant. Plus important encore, cela ignore également le fait que les bibliothèques déjà prêter des versions numériques de médias plus traditionnels comme des livres et des films aux gens ordinaires à des fins qui ne peuvent être décrites que comme récréatives.

Les membres du VGHF sont naturellement mécontents de cette décision. « Malheureusement, les efforts de lobbying des groupes de détenteurs de droits continuent de freiner les progrès », déclare le groupe dans son communiqué, soulignant la position absolutiste de l’ESA selon laquelle elle ne soutiendrait en aucun cas un type similaire de réforme du droit d’auteur.

« Je suis fier du travail que nous et les organisations avec lesquelles nous avons collaboré avons accompli pour essayer de changer la loi sur le droit d’auteur », a déclaré Frank Cifaldi, fondateur et directeur de VGHF. Gazouillement. « Nous avons vraiment tout donné, je ne vois pas ce que nous aurions pu faire d’autre. Cela ne répond pas aux besoins des citoyens en faveur d’un argument faible de la part de l’industrie, et c’est vraiment décevant. »

Votre accès légal au meilleurs jeux de tous les temps n’est pas une garantie.