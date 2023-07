Les éditeurs du Sun and Mail examinent les plaintes contre le journaliste Dan Wootton

Les éditeurs derrière le Sun et MailOnline enquêtent sur des allégations selon lesquelles Dan Wootton aurait offert de manière inappropriée à des collègues des dizaines de milliers de livres en échange de matériel sexuel.

L’ex-petit ami de Wootton a affirmé la semaine dernière que Wootton, qui est maintenant présentateur sur GB News, a utilisé le pseudonyme « Martin Branning » et a offert aux individus de grosses sommes d’argent en échange de se filmer en train d’accomplir des actes sexuels.

Alex Truby a affirmé avoir fait la découverte après avoir accédé au disque dur de Wootton en 2013 et avoir vu des e-mails mentionnant le pseudonyme.

Lundi, le site Byline Times est allé plus loin et a publié un article affirmant qu’un « ancien collègue de confiance » anonyme du présentateur de GB News s’était manifesté pour dire que Wootton avait utilisé le nom de Branning. The Guardian n’a pas été en mesure d’établir de manière indépendante le lien entre Branning et Wootton.

De nombreuses allégations concernent l’époque où Wootton était employé par le Sun, qui appartient à News UK de Rupert Murdoch. Le Guardian comprend que l’organisation n’a aucune trace de plaintes internes concernant un Martin Branning, bien qu’il exhorte quiconque souhaite faire de nouvelles allégations à contacter l’entreprise.

Un porte-parole de News UK a déclaré: «Nous examinons les allégations formulées ces derniers jours. Nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires à ce stade. »

Wootton écrit actuellement une chronique régulière pour MailOnline. Un porte-parole de DMG Media, la société mère du site, a déclaré: « Nous sommes au courant des allégations et les examinons. »

Au cours des trois dernières années, The Guardian a parlé à plusieurs personnes travaillant dans les médias qui ont déclaré avoir été approchées en ligne par une personne utilisant le nom de Martin Branning.

Les individus, généralement liés au Soleil, ont décrit s’être vu offrir des dizaines de milliers de livres par Branning, généralement en échange d’actes sexuels devant la caméra. Les messages semblaient être personnalisés et visaient des individus, généralement des hommes hétéros, y compris des employés de News UK.

Wootton a nié qu’un comportement illégal ait eu lieu et n’a pas commenté davantage les allégations. Ses employeurs de GB News n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Wootton, 40 ans, est un ancien journaliste du showbiz au News of the World, qui a largement documenté la vie privée des célébrités. Il a déménagé au Sun après le scandale du piratage téléphonique et a beaucoup écrit sur des célébrités, dont Caroline Flack. Il a annoncé que Meghan, la duchesse de Sussex, déménageait aux États-Unis, et il a été impliqué dans l’histoire qui a conduit le présentateur d’ITV Phillip Schofield à se révéler publiquement gay.

En 2021, il a déménagé à GB News, où il anime une émission nocturne et a développé un personnage en tant que présentateur de droite critiquant les problèmes «réveillés».

En 2022, Andrew Brady, l’ancienne fiancée de Flack, a été envoyé en prison après avoir plaidé coupable de harcèlement de Wootton, après avoir publiquement fait un certain nombre d’allégations sur le présentateur.

Wootton n’était pas en ondes la semaine dernière alors qu’il rendait visite à sa famille en Nouvelle-Zélande. Il est retourné au Royaume-Uni le week-end et a commencé son émission GB News du lundi soir avec une allusion apparente à des allégations largement partagées sur les réseaux sociaux concernant son comportement.

« C’est bon d’être de retour de mes vacances prévues en Nouvelle-Zélande avec ma famille. C’était vraiment spécial, ce moment en famille, car ce sont eux qui vous connaissent vraiment. Ce sont les personnes qui comptent dans ce monde – votre sang », a-t-il déclaré.