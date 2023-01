Les éditeurs de nouvelles indiens doivent être payés pour le contenu : un centre d’assistance solide

Les grandes entreprises technologiques qui profitent de l’acheminement des nouvelles dans leurs résultats de recherche et leurs flux doivent donner une “part équitable des revenus” aux éditeurs, a déclaré le gouvernement indien, citant la nécessité de remédier au “déséquilibre” dans la relation entre les deux.

Le ministre d’État à l’Électronique et aux Technologies de l’information Rajeev Chandrasekhar et le secrétaire à l’Information et à la Radiodiffusion Apurva Chandra ont tous deux souligné l’importance de cette question pour l’avenir du journalisme et la santé financière de l’industrie de l’information, tant numérique qu’imprimée.

M. Chandra a lié la question à la “santé financière tendue” des entreprises de médias dans un message lors d’un conclave d’une journée organisé par la Digital News Publishers Association (DNPA) – une organisation faîtière de 17 principaux éditeurs de nouvelles indiens, dont NDTV.

“Pour la croissance de l’industrie de l’information, il est important que les plateformes d’information numériques de tous ces éditeurs, qui sont les créateurs de contenus originaux, obtiennent une part équitable des revenus des grandes plateformes technologiques qui agissent comme des agrégateurs de contenus créés par d’autres, ” il a dit.

Le haut responsable du gouvernement a souligné les initiatives prises par d’autres pays tels que l’Australie, le Canada, la France et l’UE, qui ont adopté des lois et renforcé leurs commissions de la concurrence pour assurer une répartition équitable des revenus entre les créateurs de contenu d’actualités et les agrégateurs.

M. Chandrasekhar a fait écho à ce sentiment en déclarant : “Nous espérons résoudre ce problème de contrôle disproportionné et de déséquilibre de la dynamique entre la création de contenu et sa monétisation et le pouvoir que détiennent aujourd’hui les entreprises et les plateformes de technologie publicitaire”.

La structure d’Internet a conduit à un “déséquilibre profondément ancré” dans la dynamique de la création de contenu et de sa monétisation, laissant les petites organisations gravement désavantagées, a-t-il déclaré, s’adressant à l’événement par liaison vidéo.

La prochaine loi sur l’Inde numérique pourrait résoudre le problème, suivant une solution similaire à celle de l’Australie, a-t-il déclaré, faisant référence à une loi adoptée il y a deux ans qui oblige les plateformes numériques comme Facebook et Google à payer les médias et les éditeurs australiens pour lier leur contenu.