Il y a quatre choses dont chaque personne a besoin dans la vie pour survivre : de la nourriture, de l’eau, de l’oxygène et du sommeil. La personne moyenne dépense environ 26 ans de leur vie endormie, et c’est un élément tellement crucial de la régulation de notre santé physique et mentale.

À court terme, une bonne nuit de sommeil peut aider à améliorer l’humeur, à améliorer la prise de décision, la rétention des connaissances et la mémoire. À long terme, des nuits agitées interminables et un mauvais sommeil peuvent entraîner risques pour la santé tels que l’hypertension artérielle, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, la dépression et un système immunitaire affaibli.

Si vous avez du mal à obtenir un repos de qualité, vous n’êtes pas seul. En 2022, les problèmes de sommeil semblent affecter 50 à 70 millions de personnes à travers l’Amérique, indépendamment de l’âge ou du sexe. La bonne nouvelle est que vous pouvez améliorer vos habitudes de sommeil en pratiquant une bonne hygiène de sommeil et en favorisant une atmosphère somnolente. Demandez simplement aux éditeurs de santé et de bien-être de Crumpe.

Pour aider à calmer un mauvais sommeil, nous avons rassemblé nos conseils de sommeil préférés que nous jurons par lesquels nous nous entraînons dans nos routines du coucher. Continuez à voir les astuces que nous utilisons pour nous endormir.

9 nouvelles façons de mieux dormir

Lotion somnolente – ça marche vraiment

Avant de se coucher chaque soir, la rédactrice en chef de CNET, Nasha Addarich, aime appliquer la lotion à la lavande Sleepy de LUSH pour l’aider à s’endormir. Avant que les sceptiques ne se moquent de celui-ci, il existe une véritable science derrière l’utilisation de l’aromathérapie pour le sommeil. La lavande en particulier a fait ses preuves capacité à aider à améliorer le sommeil et peut même vous faire sentir plus frais lorsque vous vous réveillez le matin.

Passez quelques minutes chaque nuit à faire cela au lit

L’écrivain et coach en sciences du sommeil Taylor Leamey a partagé que son astuce pour dormir est de lire au lit chaque soir avant de s’endormir. Elle le décrit comme son arme secrète pour dormir et admet que cela “l’éteint comme une lumière”. Selon une étude réalisée par l’Université du Sussex en 2009, lire seulement six minutes par nuit peut augmenter la détente et améliorer la qualité du sommeil. Taylor en témoigne également avec empressement.

Sans oublier que la lecture est beaucoup plus bénéfique que de faire défiler votre téléphone avant de vous coucher. Des appareils comme votre iPhone ou Android émettent une lumière bleue qui perturbe la production naturelle de mélatonine de votre corps et empêche votre corps de reconnaître qu’il est temps d’aller au lit.

Abandonnez votre téléphone le matin

En plus d’utiliser la lecture pour vous aider à vous endormir, nos rédacteurs lisent également le matin pour vous aider à vous sentir plus reposé.

L’éditeur de CNET, Kim Wong-Shing, explique : “Je fais beaucoup de choses habituelles (machine à bruit, routine cohérente, CBD, etc.), mais une autre chose utile que je n’ai pas entendue ailleurs est de lire un livre dès que je réveillez-vous.”

Elle poursuit : “Sinon, je prends mon téléphone en premier, et entre les réseaux sociaux, les messages professionnels et tout le reste, cela ruine immédiatement tout sentiment de repos que j’aurais pu tirer du sommeil. Alors que lire sur mon Kindle me permet de me réveiller lentement et à un rythme plus naturel.”

Il s’avère que se réveiller plus calmement sans vérifier votre téléphone est bénéfique pour votre anxiété et votre sommeil. Une étude publié dans la National Library of Medicine a montré un lien entre une utilisation élevée du téléphone et des troubles du sommeil, du stress et des symptômes de dépression plus importants.

Deux couettes valent mieux qu’une

Sarah Mitroff, rédactrice en chef de la santé et du bien-être, dort avec son petit ami et affirme que cette astuce du sommeil a aidé à mettre fin à leur monopolisation des couvertures. Elle a expliqué: “L’une des parties que je préfère le moins dans le partage d’un lit avec n’importe quel partenaire est le bras de fer qui se produit inévitablement sur les couvertures la nuit.”

“Il y a un an, je suis tombé sur un TikTok qui présentait une solution : utilisez deux édredons au lieu d’un. De cette façon, chaque personne a sa propre couverture, et personne ne peut monopoliser vos couvertures. Je n’ai pas regardé en arrière depuis”, a-t-elle déclaré.

“Il y a plusieurs façons d’ajuster les couvertures sur votre lit : se chevauchent ou se plient, utilisent une couverture/édredon ou non. le lit. En hiver, nous ajoutons une fine couverture pour plus de chaleur et pour cacher les deux couettes.”

“Une autre façon de faire est de ne pas rentrer vos couettes et de les utiliser comme d’habitude la nuit. Ensuite, pour faire votre lit, pliez les deux couettes en deux pour qu’elles tiennent sur le dessus du lit, sans pendre sur les côtés, et couvrir avec une courtepointe pour ce look sans couture.”

Rafraîchissez votre chambre avec un ventilateur de fenêtre

Sarah vous recommande également de garder votre chambre à une température de sommeil idéale. Elle a déclaré : “La température est essentielle pour bien dormir, mais si vous n’avez pas de climatisation centrale, il peut être difficile d’amener votre chambre dans la plage de 60 à 67 degrés Fahrenheit, idéale pour se reposer. Entrez dans l’humble ventilateur de fenêtre .”

De tous les articles que j’ai achetés pour m’aider à mieux dormir, c’est mon préféré. La fenêtre de ma chambre fait face à un passage couvert entre ma maison et celle à côté de moi, sans aucune circulation d’air. Je pouvais sentir l’air froid à l’extérieur, mais il n’avait aucun moyen de souffler naturellement dans la pièce.

Avec le ventilateur de fenêtre orienté vers l’intérieur, il aspire cet air frais de l’extérieur et le force à entrer, refroidissant ma chambre plus rapidement et mieux que mon ventilateur de plafond et deux ventilateurs de tour combinés. J’ai le Ventilateur de fenêtre numérique à double lame Holmes (40 $) et je ne saurais trop le recommander.

Pensez à vous étirer avant de vous coucher

Getty Images



Jessica Rendall, rédactrice de nouvelles sur le bien-être, aime se faire punir avant d’aller se coucher – littéralement.

Jessica dit : “J’aime passer deux à cinq minutes à m’étirer tous les soirs, juste avant de sauter dans mon lit. Je trouve que le fait de m’allonger sur le sol pour m’étirer non seulement détend les muscles tendus, mais cela me « ancre » et me relie à mon corps. donc je me sens moins nerveux en m’allongeant.”

“J’ai essayé d’incorporer toute une routine de yoga nocturne, mais ce n’est pas raisonnable pour moi. Je trouve que quelques minutes d’étirement ont des avantages similaires lorsque vous vous concentrez sur la respiration et la relaxation tout en le faisant. Normalement, je me concentre sur le bas du dos et étirements des jambes, parce que c’est là que j’ai tendance à être le plus tendu, mais vous pouvez changer cela si nécessaire.”

Si faire du yoga dans votre routine du coucher n’est pas votre tasse de thé, comme l’a dit Jessica, des étirements doux peuvent également faire l’affaire. Les étirements aident à détendre le corps et favoriser la détente avant d’aller se coucher. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui travaillent à un bureau toute la journée et aider à soulager les tensions dans les épaules, le cou et le dos.

Buvez ceci avant de vous coucher pour aider à dormir

Rédactrice en chef et coach en sciences du sommeil, Caroline Igo aime boire des tisanes telles que la camomille, la menthe ou le thé sleepytime comme bonnet de nuit une heure et demie avant de se coucher. En plus d’être savoureuse, la tisane (sans caféine) a une capacité apaisante et peut aider à favoriser le calme et à soulager l’anxiété avant le coucher. Outre le thé, il existe d’autres aides naturelles qui sont tout aussi efficaces pour vous endormir la nuit, notamment l’huile de CBD, le jus de cerise acidulée et la passiflore séchée.

Rendez votre environnement parfait pour dormir

Le conseil de sommeil de l’écrivain Giselle Castro-Slaboda est simple. Elle dit : “J’avais l’habitude d’utiliser un masque de sommeil quand j’avais des problèmes de sommeil l’année dernière, et j’ai trouvé que ça m’aidait ! Pareil avec les stores occultants et le maintien de la fraîcheur dans la pièce. Je fais partie de ces personnes qui ont besoin que la pièce soit complètement noire et froid pour passer une bonne nuit de sommeil.”

Masques de sommeil aider à bloquer la lumière provenant de sources externes telles que les fenêtres, les appareils technologiques ou d’autres pièces de votre maison. La lumière et l’obscurité aident à réguler notre horloge interne, autrement connue sous le nom de rythme circadien. Lorsqu’il fait noir, il signale à notre corps qu’il est temps d’aller au lit et augmente la production de mélatonine, l’hormone qui favorise la somnolence.

Rideaux occultants offrent le même avantage, et ils empêchent également la chaleur de briller dans votre chambre et de la rendre plus chaude. En parlant de chaleur, garder votre chambre au frais est également bénéfique pour le sommeil. Les experts suggèrent de régler votre thermostat autour de 60 à 67 degrés Fahrenheit pour aider à maintenir la température de sommeil optimale de votre corps et éviter les perturbations au milieu de la nuit.

S’éteint tôt

En tant qu’éditeur de sommeil et coach en science du sommeil, mon conseil préféré est d’éteindre la plupart des lumières de votre maison environ une heure et demie avant d’aller vous coucher. Je laisse une petite lumière allumée dans ma pièce avant pour que je puisse toujours voir, mais le but est d’utiliser un éclairage faible ou sombre pour aider à relancer la production de mélatonine de votre corps afin de favoriser la somnolence.

Pour encore plus d’aide sur l’amélioration de la qualité du sommeil, consultez notre article sur la façon de dormir au frais à côté d’un partenaire qui dort chaud et comment vous empêcher de vous tourner et de vous retourner.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.