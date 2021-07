Les écrivains Sun Ulrika Jonsson, Rob Rinder et Jane Moore révèlent ce pour quoi ils sont reconnaissants

DEMAIN est le jour de remerciement – ​​un moment pour réfléchir à ce que nous avons vécu pendant la pandémie et pour montrer notre gratitude à ceux qui ont fait une différence.

Il s’agit d’une idée menée par la communauté et soutenue par des organisations telles que la Football Association, les Scouts, les Guides et le Royal Voluntary Service.

Le jour de remerciement est une chance de réfléchir à tous ceux qui nous ont aidés pendant la pandémie

De nombreux visages célèbres ont apporté leur soutien, dont le Premier ministre Boris Johnson et le capitaine anglais Harry Kane.

Boris a déclaré: «Je rends hommage à tous ceux qui se sont surpassés pour aider les autres tout au long de la pandémie. Cela a été vraiment inspirant de voir l’effort national étonnant. »

Harry a déclaré: «En tant qu’équipe, nous voulions faire partie des remerciements à tous ceux qui nous ont aidés au cours des 16 derniers mois. Nous avons tous des gens pour lesquels nous devons être reconnaissants et le jour de remerciement est un moment auquel nous sommes fiers de faire partie.

« Quiconque que vous remerciez, rejoignez vos voisins et vos communautés pour dire merci ensemble. »

Ici, cinq auteurs de Sun prennent un moment pour se souvenir de ceux qui les ont aidés.

Rhian Sugden

Rhian Sugden dit que les appels quotidiens à sa mère l’ont maintenue

D’ABORD, un immense merci à ma maman, qui m’a permis de traverser des moments difficiles pendant le confinement.

De ses appels téléphoniques quotidiens à son sens de l’humour idiot, elle a été si gentille avec moi et a toujours le sourire aux lèvres, quoi qu’il arrive.

Deuxièmement, je tiens à remercier tous les chauffeurs-livreurs, des plats à emporter aux déposes de colis.

Chaque matin, c’était comme le jour de Noël avec les articles aléatoires que j’ai achetés au cours des trois blocages. J’espère que les gens apprécient tout ce qu’ils ont fait.

Et enfin, je tiens à remercier Fleetwood Mac d’avoir été ma bande originale épique jusqu’en 2020.

Jane Moore

Jane Moore dit qu’elle a aimé regarder TikTok Crédit : Rex

AVEC le personnel du NHS, tous les soignants et ma famille, je tiens également à remercier Jan van Haasteren et Mike Jupp pour leurs puzzles amusants et merveilleusement imaginatifs qui m’ont soutenu pendant les nombreux jours de verrouillage gris, sinon inactifs.

Aussi, aux TikTokers qui téléchargent tous les vieux clips télévisés qui m’amusent pendant des heures; le très amusant Love Of Huns sur Instagram, qui me fait toujours rire ; le film Nous avons acheté un zoo pour quand j’ai besoin d’un bon sanglot édifiant.

Biscuits Garibaldi; pop-corn sucré et salé; entreprise de repas sains à faire soi-même Mindful Chef; shopping en ligne; mes merveilleux amis et mon groupe de promeneurs de chiens ; journaux; l’hôpital vétérinaire de North Downs qui a sauvé la vie de notre chien Jasper en février ; et enfin, tous les membres de la Sun’s Jabs Army et d’autres bénévoles qui ont participé au programme de vaccination ou aidé les personnes dans le besoin. Merci.

Alex James

Alex James remercie Jo la dame de la poste qui a aidé sa belle-mère Crédit : Getty

MA belle-mère a été jugée à haut risque et a dû s’isoler complètement.

Elle avait récemment perdu son mari et était très seule malgré sa proximité avec nous.

Comme beaucoup de sa génération, elle a du mal à commander quoi que ce soit sur un ordinateur.

Bien que nous ayons pu organiser des livraisons de nourriture, elle avait très peu de contacts avec qui que ce soit et, surtout, n’a pas pu mettre la main sur son magazine vital TV Quick pour planifier son visionnage quotidien.

Jo, la dame de la poste, allait chez le marchand de journaux à son rythme et en prenait un exemplaire pour la chère Nana chaque semaine. Elle était toujours là avec un sourire et un « Bonjour, comment vas-tu? » pendant qu’elle distribuait le courrier.

De simples actes de gentillesse humaine pure et désintéressée comme celui-ci suffisent à nous donner à tous espoir.

Cela signifiait le monde pour Nana et pour les autres personnes âgées du village que Jo surveillait.

Cher Jo, je te salue et te remercie du fond du cœur.

Rob Rinder

Rob Rinder dit qu’il veut remercier les secouristes Crédit: News Group Newspapers Ltd

NOUS tenons pour acquis le travail des personnes qui étaient là dans les moments les plus difficiles.

Il y en a beaucoup trop pour les mentionner, mais je voudrais dire merci à deux, un grand et un, peut-être, petit.

Nos policiers, qui sont souvent contraints de travailler d’une manière qu’ils ne choisiraient pas, se sont retrouvés à soutenir nos travailleurs de première ligne du NHS.

Nous n’en entendons parler que lorsque les choses tournent mal, plutôt que des incidents où ils ont sauvé des vies et protégé des personnes malgré la présence terrifiante du virus.

Ils étaient là pour soutenir les personnes vulnérables, pour se tenir devant les hôpitaux et aux côtés des chauffeurs d’ambulance, dont beaucoup ont subi des menaces de violence.

Pour des millions d’entre nous, les bureaux de poste locaux sont nos commerces de proximité, des lieux d’information où le personnel connaît la santé des populations locales.

Ils sont restés ouverts pour fournir ce qui pourrait être un petit service à certains, mais qui est une bouée de sauvetage essentielle pour des millions de personnes.

Ulrika Jonsson

Ulrika Jonsson dit qu’elle s’est liée avec d’autres promeneurs de chiens Crédit : Le Soleil

Je suis une personne tactile et affectueuse. Donc, se faire dire que nous devions rester loin du confort l’un de l’autre était difficile.

Je me suis retrouvée seule à la maison avec trois enfants, puis deux. Ma seule véritable échappatoire était les promenades de chiens avec les gens de mon village.

Les habitués que j’ai croisés m’ont soutenu dans cette période difficile.

Nous avons gardé nos distances, parlé de nos espoirs et de nos peurs, de notre désespoir et de notre désespoir.

Il y a la charmante Jo, dont le visage joyeux m’a accueilli sans faute à chaque fois. Zach, jeune, calme et serein. Fran, notre gentil géant d’homme, aux lignes percutantes et au sarcasme. Martin, qui a gardé ma tête droite.

Et un appel spécial à quelqu’un qui est devenu un ami proche parce que je suis devenu obsédé par son Basset Hound Marmalade – mon ami depuis janvier, Emma.

Les deux mères célibataires avec une obsession malsaine pour les chiens et une passion pour la nourriture et la cuisine.

Une personne très spéciale que je connais depuis probablement 20 ans mais que je ne connais pas du tout est mon chauffeur Parcelforce local.

Je ne connais même pas son nom. Mais il arrivait à ma porte – un travailleur de première ligne malgré son diabète – et nous mâchions la graisse pendant des minutes à la fois.

Sa présence m’a apporté un sentiment de normalité alors que tout le reste autour de moi s’effondrait.