Les écrivains hollywoodiens parviennent à un accord « provisoire » pour mettre fin à la grève sur l’IA et l’indemnisation | Actualités Ents & Arts

Un accord « provisoire » a été conclu pour mettre fin à une longue grève des écrivains à Hollywood.

La Writers Guild of America (WGA) a annoncé l’accord avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), le groupe qui représente les studios, les services de streaming et les producteurs dans les négociations.

Un communiqué de la WGA indique : « Nous sommes parvenus à un accord de principe sur un nouveau MBA 2023, c’est-à-dire un accord de principe sur tous les points de l’accord, sous réserve de la rédaction du texte final du contrat.

« Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des gains et des protections significatifs pour les écrivains de tous les secteurs de nos membres. »

L’accord contractuel de trois ans – conclu après cinq jours de négociations renouvelées entre les négociateurs de la WGA et de l’AMPTP – doit être approuvé par le conseil d’administration et les membres de la guilde avant la fin officielle de la grève.

Les termes de l’accord n’ont pas été immédiatement annoncés.

Le communiqué ajoutait : « Pour être clair, personne ne doit retourner au travail sans autorisation expresse de la Guilde.

« Nous sommes toujours en grève d’ici là. Mais nous suspendons, à compter d’aujourd’hui, le piquet de grève de la WGA. Au lieu de cela, si vous le pouvez, nous vous encourageons à rejoindre les lignes de piquetage de la SAG-AFTRA cette semaine. »

L’accord intervient cinq jours seulement avant que la grève ne devienne la plus longue de l’histoire de la guilde et la plus longue grève à Hollywood depuis des décennies.

Environ 11 500 membres de la Writers Guild of America ont débrayé le 2 mai en raison de problèmes de rémunération, de taille des équipes de rédaction des émissions et de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans la création de scénarios.

Les acteurs de la SAG-AFTRA pendant leur grève en cours, à Los Angeles (photo d'archives)





En juillet, le syndicat des acteurs SAG-AFTRA a lancé sa propre grève, qui n’a pas encore été résolue.

Il a déclaré dans un communiqué : « SAG-AFTRA félicite la WGA d’être parvenue à un accord de principe avec l’AMPTP après 146 jours de force, de résilience et de solidarité incroyables sur les piquets de grève.

« Même si nous sommes impatients d’examiner l’accord de principe entre la WGA et l’AMPTP, nous restons déterminés à atteindre les conditions nécessaires pour nos membres.

« Nous restons en grève dans notre contrat TV/Théâtre et continuons d’exhorter les PDG des studios et des streamers ainsi que l’AMPTP à revenir à la table et à conclure l’accord équitable que nos membres méritent et exigent. »