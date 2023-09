Les écrivains hollywoodiens concluent un accord de principe avec les studios pour mettre fin à la grève | Actualités artistiques et culturelles

Le syndicat des écrivains d’Hollywood a déclaré avoir conclu un accord de travail préliminaire avec les principaux studios de l’industrie, dans le but de mettre fin à l’une des deux grèves qui ont interrompu la plupart des productions cinématographiques et télévisuelles pendant près de cinq mois.

La Writers Guild of America (WGA) a annoncé dimanche l’accord avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), le groupe qui représente les studios, les services de streaming et les producteurs dans les négociations.

L’accord contractuel de trois ans – convenu après cinq jours marathons de négociations renouvelées entre les négociateurs WGA et l’AMPTP – doit encore être approuvé par le conseil d’administration et les membres de la guilde avant que la grève puisse être officiellement déclarée terminée.

La WGA, qui représente 11 500 scénaristes de cinéma et de télévision, a qualifié l’accord d’« exceptionnel » avec « des gains et des protections significatifs pour les scénaristes ».

« Cela a été rendu possible grâce à la solidarité durable des membres de la WGA et au soutien extraordinaire de nos frères et sœurs syndiqués qui nous ont rejoint sur les lignes de piquetage pendant plus de 146 jours », a déclaré le comité de négociation dans un communiqué.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’AMPTP.

L’accord WGA, bien qu’il constitue une étape importante, ne permettra pas à Hollywood de reprendre le travail car le syndicat des acteurs SAG-AFTRA reste en grève.

Les membres de la WGA ont débrayé le 2 mai après que les négociations ont abouti à une impasse sur la rémunération, le personnel minimum dans les salles de scénaristes, l’utilisation de l’intelligence artificielle et les résidus qui récompensent les scénaristes pour les émissions en streaming populaires, entre autres questions.

La grève des scénaristes a immédiatement mis en pause les talk-shows de fin de soirée et les sketches comiques Saturday Night Live, et a laissé des dizaines d’émissions scénarisées et d’autres productions dans les limbes, y compris les prochaines saisons de Stranger Things de Netflix, The Last of Us de HBO et Abbot d’ABC. Élémentaire, ainsi que des films dont Deadpool 3 et Superman : Legacy.

Les Emmy Awards ont également été repoussés de septembre à janvier.

Les efforts visant à relancer les talk-shows de jour sans scénaristes, comme The Drew Barrymore Show, se sont effondrés ce mois-ci face aux critiques d’écrivains et d’acteurs en grève.

Sur les piquets de grève, les manifestations ont pris la forme d’une rhétorique de lutte des classes.

Les écrivains ont critiqué la rémunération des dirigeants des médias et ont déclaré que les conditions de travail rendaient difficile pour eux de gagner leur vie dans la classe moyenne.

Les dirigeants ont parfois attisé les tensions.

Le directeur général de Disney, Bob Iger, qui vient tout juste de prolonger son contrat et qui lui accorde une prime annuelle équivalente à cinq fois son salaire de base, a critiqué les scénaristes et les acteurs en grève, les qualifiant de « tout simplement pas réalistes » dans leurs revendications.

Iger a ensuite adopté une note conciliante, citant son « profond respect » pour les professionnels de la création.

Les arrêts de travail ont eu des conséquences néfastes sur les caméramans, les menuisiers, les assistants de production et d’autres membres d’équipe, ainsi que sur les traiteurs, les fleuristes, les fournisseurs de costumes et d’autres petites entreprises qui soutiennent la production cinématographique et télévisuelle.

Le coût économique devrait totaliser au moins 5 milliards de dollars en Californie et dans les autres pôles de production américains que sont le Nouveau-Mexique, la Géorgie et New York, selon une estimation de l’économiste du Milken Institute, Kevin Klowden.

Quatre hauts dirigeants de l’industrie – Iger, David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix et Donna Langley, présidente du groupe NBCUniversal Studio – ont rejoint les négociations cette semaine, contribuant ainsi à sortir de l’impasse qui dure depuis des mois.

Comme lors des précédentes grèves d’écrivains, cette action est en partie une réponse au fait qu’Hollywood capitalise sur une nouvelle forme de distribution – et que les écrivains recherchent leur part des nouveaux revenus.

La grève de 100 jours en 2007-2008 visait en partie à étendre les protections des guildes aux « nouveaux médias », notamment les téléchargements de films et de programmes télévisés, ainsi que les contenus diffusés via des services Internet financés par la publicité.

Cette fois-ci, la question centrale concerne les paiements résiduels pour les services de streaming, qui, selon les auteurs, ne représentent qu’une fraction de la compensation qu’ils recevraient pour une émission de télévision diffusée.

Les écrivains ont également cherché à limiter le rôle de l’IA dans le processus créatif. Certains craignaient que les dirigeants du studio ne remettent à un écrivain un script généré par l’IA à réviser et ne le paient à un tarif inférieur pour le réécrire ou le peaufiner. D’autres ont exprimé leurs inquiétudes quant au vol de propriété intellectuelle si des scripts existants étaient utilisés pour entraîner l’intelligence artificielle.

Même si les dirigeants des studios célèbrent la fin de la plus longue grève des scénaristes depuis 1988, cela ne représente que la moitié de la bataille syndicale. Les studios doivent encore trouver un moyen de remettre les acteurs au travail.

SAG-AFTRA, qui représente 160 000 acteurs de cinéma et de télévision, cascadeurs, artistes voix off et autres professionnels des médias, a débrayé en juillet, la première fois en 63 ans qu’Hollywood était confronté à une grève de deux syndicats en même temps.

L’enjeu concerne les questions de salaire minimum pour les artistes interprètes, de protection contre l’utilisation de l’intelligence artificielle remplaçant les performances humaines et de rémunération reflétant la valeur que les acteurs apportent aux services de streaming.