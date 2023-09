Les écrivains hollywoodiens acceptent de mettre fin à une grève de cinq mois après un nouvel accord avec un studio | Actualités Ents & Arts

Les scénaristes de cinéma et de télévision hollywoodiens reprennent le travail après près de 150 jours de grève dans le cadre d’un conflit sur les salaires, les effectifs et l’émergence de l’intelligence artificielle (IA).

La Writers Guild of America (WGA) a annoncé avoir conclu un accord avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui regroupe notamment Netflix, Warner Bros et Disney.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le syndicat a déclaré avoir atteint un «accord de principe avec l’AMPTP » et son comité de négociation avaient désormais « voté à l’unanimité pour le recommander ».

La grève se termine mercredi à 00h01, heure du Pacifique (8h01 BST), a indiqué la WGA.

L’accord signifie que la plupart des salaires minimum augmenteront de 5 %, puis de 4 % l’année prochaine et de 3,5 % en 2025, ajoute-t-il.

Cela inclut également les paiements résiduels – lorsque les écrivains continuent de gagner de l’argent pour leur travail lorsque les émissions sont diffusées à la télévision ou vendues à des services de streaming – ce que les studios ont initialement repoussé.

Il existe également désormais une échelle mobile pour la taille des salles de scénaristes, les émissions diffusées sur plus de 13 épisodes devant avoir au moins six scénaristes. Ils devront également être employés pendant au moins 10 semaines pendant que les programmes sont en développement, ou pendant trois semaines par épisode pour les émissions diffusées.

Les écrivains ont également obtenu des concessions sur les soins de santé et les retraites.

Outre les salaires et les conditions de travail, les écrivains ont obtenu des accords sur la manière dont l’IA est utilisée, ce qui était devenu l’un des enjeux clés de la grève.

Selon les termes de l’accord, les scénarios générés par l’IA ne seront pas considérés comme du matériel « source », et les écrivains ne pourront pas être amenés à utiliser la technologie dans leur travail.

Même si la grève prendra fin, les membres de la guilde devront encore ratifier l’accord, le vote ayant lieu entre le 2 et le 9 octobre.

Mais en attendant, les membres sont encouragés à retourner au travail.

Les talk-shows américains de fin de soirée animés par Jimmy Fallon et John Oliver devraient être parmi les premiers à revenir sur les écrans.

Drew Barrymore, qui anime sa propre émission de discussion sur CBS, a été critiquée plus tôt dans le mois pour avoir décidé de ramener son émission de discussion pendant les grèves, certains la qualifiant de « scabs » – un terme utilisé pour désigner quelqu’un qui traverse un piquet de grève. doubler.

Même si son émission elle-même n’était pas couverte par la grève, les scénaristes de Barrymore l’étaient – et elle a finalement reporté le retour du spectacle.

Alors que les scénaristes peuvent reprendre le travail, les acteurs hollywoodiens sont toujours en grève contre les studios de l’AMPTP.

Les membres de la SAG-AFTRA (la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) se battent pour leurs propres accords sur des questions telles que la menace de l’IA, les résidus et les soins de santé.

Les membres de la WGA ont été encouragés à rejoindre les lignes de piquetage en solidarité avec les acteurs, où les stars Richard Gere et Pedro Pascal ont été aperçues ces derniers jours.