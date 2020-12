Ils ont déjà disputé une finale de la Ligue des champions, mais il y a un sentiment que le contrôle de la course au titre de la Premier League cette saison pourrait être en jeu lorsque Liverpool et Tottenham se rencontreront à Anfield.

Avec la paire assise au niveau de 25 points chacun, et les autres clubs autour d’eux apparemment accros au glissement, les deux parties sauront qu’une victoire ici leur donnerait une énorme chance d’être au sommet le jour de Noël, ce dont Liverpool aura soif en cherchant. pour défendre leur titre.

Les Reds ont à la fois un solide bilan à domicile contre les Spurs et un solide record à domicile, mais il n’y a rien que Jose Mourinho aime plus que caca une fête de Liverpudlian.

Alors, comment cela se passera-t-il devant 2000 fans à Anfield?

Nous avons demandé à certains des meilleurs et des plus brillants de Mirror Football ce qu’ils pensaient.

Tottenham sera content du tirage au sort ce soir et s’attend à une masterclass défensive de Jose Mourinho à Anfield comme à son époque à Chelsea.

Admirez son football ou pas, il est indéniable qu’un Mourinho revigoré fait du bien au feuilleton de la Premier League.

Juste au moment où vous pensiez que cette course au titre ne pouvait pas être plus intrigante, il promet maintenant une bataille verbale entre le patron des Spurs et Jurgen Klopp.