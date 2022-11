Les écrivains de “SNL” boycottent l’hébergement de Dave Chappelle ce week-end

Saturday Night Live les écrivains boycottent Dave Chappelle qui anime l’émission ce week-end, réchauffant le contrecoup de ses blagues transphobes.

À cette époque l’année dernière, Dave Chappelle était plongé dans le drame de son spécial Netflix Le plus proche. Des membres de la communauté LGBT ont appelé Chappelle pour ses blagues transphobes et homophobes dans la spéciale. Non seulement Dave a été pris dans le drame, mais Netflix a fait face à des réactions négatives de la part de ses propres employés qui sont sortis en signe de protestation, même si Dave a proposé de les rencontrer. Beaucoup ont vu ses commentaires doubler et bien sûr, Dave n’a pas reculé. Dave a souvent comparé le mouvement LGBT à la quête des Noirs pour devenir libre.

« Nous, les Noirs », dit-il, « nous regardons la communauté gay et nous allons… ‘Regardez comme ce mouvement va bien. Regardez comme vous allez bien. Et nous avons été piégés dans cette situation difficile pendant des centaines d’années. Comment… faites-vous ce genre de progrès ? Je ne peux pas m’empêcher de penser que si les esclaves avaient de l’huile pour bébé et des shorts de butin, nous aurions pu être libres cent ans plus tôt.

Saturday Night Live Les écrivains boycottent l’émission de mi-parcours de Dave Chappelle

Il semble que le temps n’ait pas guéri tous les mauvais sangs liés aux remarques de Dave Chappelle. Le comédien est réservé pour animer Live du samedi soir spectacle post-électoral comme il l’a fait lors des deux dernières élections présidentielles. Selon PageSixcela ne va pas bien avec le SNL écrivains. Un initié a révélé que les écrivains ne feraient pas la série, mais aucun des acteurs de la série ne se joint à eux dans le boycott. Le représentant de Dave Chappelle a contesté le boycott en disant que les réunions des écrivains se sont bien passées.

« La salle était pleine d’écrivains. Ils ont tous lancé des idées et ils semblaient très excités à ce sujet…. Dave cherche à s’amuser », a déclaré la source à PageSix.

Boycotter et permettre à Dave et à d’autres d’écrire la série pour vous n’est probablement pas la meilleure idée. Si le boycott est bien vrai SNL pourrait se transformer en un nouvel épisode de Le spectacle de Chappellece qui ne serait pas une mauvaise chose pour un produit très obsolète.