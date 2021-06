Les écrevisses sont exposées à des niveaux élevés d’antidépresseurs dans les cours d’eau

COMTÉ DE BREVARD, Floride – Les écrevisses sous antidépresseurs agissent un peu bizarrement, laissant leurs cachettes et allant hardiment là où les écrevisses ne vont pas normalement, ont découvert des scientifiques.

Une nouvelle étude menée par l’Université de Floride suggère que les antidépresseurs qui pénètrent dans les cours d’eau rendent parfois les écrevisses trop audacieuses, exposant les crustacés d’eau douce à un risque accru de prédateurs, avec des conséquences écologiques incertaines à long terme.

« Les écrevisses exposées à l’antidépresseur sont sorties à l’air libre, sortant de leur abri, plus rapidement que les écrevisses non exposées à l’antidépresseur », a déclaré Lindsey Reisinger, co-auteur de l’étude et professeure adjointe à l’UF.

Les écrevisses jouent un rôle écologique clé en éliminant les algues, les plantes en décomposition et tout ce qui se trouve au fond des ruisseaux et des étangs. « S’ils sont mangés plus souvent, cela peut avoir un effet d’entraînement sur ces écosystèmes », a ajouté Reisinger.

Prescription pour éco-déséquilibre ?

Ainsi, avec plus d’un Américain sur 10 sous antidépresseurs et 50 espèces d’écrevisses en Floride, une population vieillissante aussi fortement dosée pourrait être une prescription pour un déséquilibre écologique à long terme, selon les chercheurs.

« Notre étude est la première à examiner comment les écrevisses réagissent lorsqu’elles sont exposées à des antidépresseurs à des niveaux généralement trouvés dans les ruisseaux et les étangs où elles vivent », a déclaré AJ Reisinger, auteur principal de l’étude et professeur adjoint à l’UF, dans un communiqué. « On trouve de faibles niveaux d’antidépresseurs dans de nombreux plans d’eau. Parce qu’ils vivent dans l’eau, les animaux comme les écrevisses sont régulièrement exposés à des traces de ces médicaments. Nous voulions savoir comment cela pourrait les affecter.

Les chercheurs ont découvert que les écrevisses exposées à de faibles niveaux d’antidépresseurs se comportaient de manière plus « hardie ». Ils sont sortis plus rapidement de leur cachette et ont passé beaucoup plus de temps à chercher de la nourriture. Dans la nature, cela peut les mettre dans la ligne de mire des prédateurs.

Ils sont généralement introuvables, a déclaré Lindsey Reisinger, mais sortez la nuit avec une lampe de poche et il y a des écrevisses à gogo.

« Il y a des écrevisses partout, et je pense que beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ne le savent pas, c’est qu’elles se cachent toujours », a déclaré Lindsey Reisinger.

Les résultats soulèvent des inquiétudes quant à ce qui pourrait entrer dans l’achigan à grande bouche et d’autres prédateurs d’écrevisses, ainsi que pour les humains qui mangent ces poissons, disent les chercheurs, étant donné que certains antidépresseurs s’accumulent à des niveaux plus élevés à mesure qu’ils remontent la chaîne alimentaire.

Les scientifiques ont placé des écrevisses dans des ruisseaux artificiels qui simulent l’environnement naturel des crustacés en laboratoire, où les chercheurs ont pu contrôler les niveaux d’antidépresseurs dans l’eau et observer facilement les réactions des écrevisses.

Ils ont exposé des écrevisses à des niveaux d’antidépresseurs « écologiquement réalistes » dans l’eau pendant quelques semaines. Un groupe témoin distinct d’écrevisses n’a pas été exposé. Les chercheurs ont utilisé un type courant d’antidépresseur appelé inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, ou ISRS.

Ils ont mis en place ce qu’on appelle un « labyrinthe en Y » pour tester comment les expositions aux antidépresseurs ont modifié le comportement des écrevisses. La courte entrée du labyrinthe se divisait en deux voies, comme la lettre « Y ». Ils ont mis chaque écrevisse dans un conteneur ou « abri » et ont placé le conteneur à l’entrée du labyrinthe. Lorsque les chercheurs ont ouvert l’« abri », ils ont chronométré le temps qu’il a fallu aux écrevisses pour émerger et quelle voie elle a choisie dans le labyrinthe en Y. Une voie a émis des signaux chimiques pour la nourriture, l’autre a émis des signaux signalant la présence d’une autre écrevisse.

Par rapport au groupe témoin, les écrevisses exposées aux antidépresseurs sont sorties plus tôt de leurs abris et ont passé plus de temps à chercher de la nourriture. Ils avaient tendance à éviter le côté écrevisses du labyrinthe, ce que les chercheurs soupçonnent d’être un signe que les niveaux d’antidépresseurs utilisés dans l’étude n’ont pas augmenté l’agressivité des écrevisses.

« L’étude a également révélé que les écrevisses modifiaient les niveaux d’algues et de matière organique dans les cours d’eau artificiels, avec des effets potentiels sur le cycle de l’énergie et des nutriments dans ces écosystèmes », a déclaré AJ Reisinger. «Il est probable que le comportement modifié des écrevisses entraînerait d’autres impacts sur les fonctions de l’écosystème des cours d’eau sur une période plus longue, car les écrevisses continuent de se comporter différemment en raison des ISRS. C’est quelque chose que nous aimerions explorer dans de futures études.

L’étude a été menée alors qu’AJ Reisinger était chercheur post-doctoral au Cary Institute of Ecosystem Studies, un groupe de recherche à but non lucratif basé à New York. L’étude, co-écrite avec Erinn Richmond de l’Université Monash et Emma Rosi du Cary Institute of Ecosystem Studies, est publiée dans la revue « Ecosphere ».

Une étude historique réalisée par le US Geological Survey en 2002 a révélé des produits pharmaceutiques, des hormones et d’autres contaminants organiques des eaux usées dans 80 % des cours d’eau testés à l’échelle nationale. Ils ont trouvé 82 des 95 produits chimiques qu’ils ont testés au moins une fois.

Ce que les chercheurs ont trouvé

Les trois plus couramment détectés étaient les stéroïdes, les médicaments en vente libre et un insectifuge (DEET). Les sous-produits détergents, les stéroïdes et les plastifiants ont été trouvés aux concentrations les plus élevées.

Dans une autre étude de l’USGS de 2004 à 2009, les scientifiques ont découvert que les installations de fabrication de produits pharmaceutiques peuvent être une source importante de produits pharmaceutiques pour l’environnement. Les eaux usées de deux stations d’épuration qui reçoivent des rejets d’installations de fabrication pharmaceutique contenaient des niveaux de produits pharmaceutiques 10 à 1 000 fois plus élevés que les effluents de 24 stations d’épuration à travers le pays qui n’ont pas reçu de rejets d’installations de fabrication pharmaceutique.

Les médecins qui prescrivent à l’excès contribuent au problème, tout comme les patients qui ne suivent pas leur cure complète d’antibiotiques prescrits, créant ainsi une prochaine génération de bactéries plus puissantes. Le bilan humain, ce sont des médicaments qui finiront par ne pas fonctionner.

Les antidépresseurs et autres médicaments jetés dans les toilettes peuvent être difficiles à éliminer dans les usines de traitement des égouts et de l’eau potable.

La quantité d’antidépresseurs pris par les Américains augmente avec l’âge, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui ont constaté que 7,9% chez les adultes âgés de 18 à 39 ans les utilisent contre 14,4% pour les 40-59 ans, et 19% pour les 60 ans et plus. La consommation est plus élevée chez les femmes (17,7 %) que chez les hommes (8,4 %).

Les personnes sous antidépresseurs excrètent et évacuent des traces de médicaments, et ces traces se retrouvent dans les eaux via l’eau récupérée ou les fosses septiques qui fuient et les déversements d’eaux usées.

Il existe des moyens de modérer le flux d’antidépresseurs et d’autres produits pharmaceutiques dans les plans d’eau, a déclaré AJ Reisinger.

« La réponse n’est pas que les gens cessent d’utiliser les médicaments prescrits par leur médecin. Un grand moyen pour les consommateurs d’empêcher les produits pharmaceutiques de pénétrer dans nos plans d’eau est de se débarrasser correctement des médicaments », a-t-il déclaré.

Les pharmacies organisent des journées de reprise des médicaments. La Journée nationale de reprise des drogues de 2021 de la Drug Enforcement Agency en avril a collecté 420 tonnes de drogues, selon la DEA.

Suivez Jim Waymer sur Twitter : @JWayEnviro.