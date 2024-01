Les « écrasements » ciblent toutes les parties, suscitant des craintes

Des personnalités et des institutions de premier plan de tout l’éventail politique ont été la cible d’incidents « d’écrasement » ces dernières semaines, notamment les procureurs et les juges impliqués dans les affaires juridiques de l’ancien président Trump et certains de ses alliés les plus farouches au Congrès.

Cela ne s’est pas arrêté là. La Maison Blanche a été une cible lundi lorsque les services d’urgence ont été envoyés vers une fausse alerte après qu’un appelant au 911 ait affirmé qu’il y avait un incendie dans la structure du bâtiment. Le président Biden était à Camp David à ce moment-là.

Et plusieurs représentants de l’État – comme celui du Maine La secrétaire d’État Shenna Bellowsqui a exclu Trump du scrutin primaire présidentiel de l’État en vertu de la clause d’insurrection de la Constitution, et Gabriel Sterling, directeur des opérations du secrétaire d’État géorgien – ont également été victimes. Cela s’ajoute à plusieurs alertes à la bombe qui ont déclenché des évacuations dans les capitales des États à travers le pays au début de la nouvelle année.

Cette tendance sonne l’alarme parmi les experts en extrémisme politique et en gestion des urgences, qui affirment que les incidents d’écrasement visant des agents publics ne feront que continuer à augmenter à mesure que les procès criminels de Trump approchent, dans le feu de l’action des élections de 2024.

« Comme beaucoup de choses qui deviennent normales et transformées en arme, [swattings] sont en quelque sorte des tactiques de pêche à la traîne », a déclaré Oren Segal, vice-président du Centre sur l’extrémisme de la Ligue anti-diffamation. “Ils ne sont pas censés être aussi lourds ou graves – faute d’un meilleur terme, un harcèlement presque banal.”

« Mais cela peut passer du statut de pêche à la traîne et de harcèlement à celui d’arme politique », a-t-il déclaré.

Swatting consiste à appeler les services d’urgence pour signaler une menace criminelle grave, dans le but d’attirer une réponse significative des forces de l’ordre.

Les premiers incidents d’écrasement ont été enregistrés au début des années 2000, souvent parmi des streamers de jeux qui ciblaient d’autres joueurs dans l’espoir que la webcam de leur adversaire capte une attaque d’écrasement en direct, a déclaré Lauren Shapiro, professeur à la City University de New York qui a étudié le phénomène. .

Au fil du temps, les tapettes ont commencé à harceler des célébrités, des écoles et, plus récemment, des fonctionnaires, a déclaré Shapiro.

Le conseiller spécial Jack Smith, qui supervise les poursuites engagées contre Trump dans deux affaires fédérales, a été la cible d’une tentative d’écrasement le jour de Noël. La police du comté de Montgomery, dans le Maryland, a été informée que Smith avait tiré sur sa femme, provoquant une réaction de la police avant que les policiers ne soient informés par les maréchaux américains protégeant le procureur et sa famille qu’il s’agissait d’une fausse alerte.

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), la députée républicaine incendiaire qui est l’une des plus ferventes alliées de Trump, a déclaré dans un article récent sur Xla plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, pour laquelle elle a également été écrasée le jour de Noël « comme la huitième fois ».

Deux juges supervisant des affaires impliquant Trump, la juge de district américaine Tanya Chutkan à Washington et le juge de la Cour suprême de New York Arthur Engoron, ont été victimes d’écrasements au début du mois.

La vague d’incidents d’écrasement fait suite à une augmentation des menaces contre des agents publics, qui, selon les experts, ne feront que s’aggraver au cours d’une année électorale polarisée. On ne sait toujours pas clairement si les deux sont liés, selon Katherine Keneally, responsable de l’analyse et de la prévention des menaces à l’Institut pour le dialogue stratégique.

« Il est vraiment difficile de déterminer si cela reflète une tendance à menacer les agents publics ou si ce sont des gens qui utilisent les agents publics pour simplement semer le chaos », a déclaré Keneally.

Si les tapettes sont parfois alignées sur des idéologies ou des groupes extrémistes, elles sont aussi parfois simplement « des adolescents qui trouvent ça drôle », a-t-elle ajouté.

“Cela pourrait aussi être simplement un divertissement – ​​un amour pour humilier et terroriser les gens qu’ils n’aiment pas ou dont ils n’aiment pas les opinions, et c’est leur façon de les harceler”, a déclaré Shapiro.

Mais les incidents d’écrasement ont eu de graves conséquences, au-delà de l’épuisement de leurs victimes.

En 2017, un homme du Kansas âgé de 28 ans a été tué par la police à son domicile après qu’une tapette ait été appelée dans une fausse situation d’otage à son domicile. La tapette était condamné à 20 ans dans une prison fédérale après avoir plaidé coupable.

Un homme du Tennessee est mort d’une crise cardiaque après que la police a envahi sa maison en 2020, armes au poing, à la suite d’une fausse information selon laquelle une femme avait reçu une balle dans la nuque à son domicile. L’appelant était un mineur vivant au Royaume-Uni, selon les procureurs fédéraux.

Cela gaspille également des ressources, a déclaré Shapiro, notant que chaque incident est estimé entre 15 000 et 25 000 dollars.

En mai, le FBI a lancé une base de données nationale pour suivre les incidents d’écrasement, et depuis lors, plus de 500 écrasements ont été signalés par les forces de l’ordre, a déclaré l’agence à The Hill. Les experts ont convenu que ce chiffre est probablement sous-estimé, compte tenu de la difficulté d’enquêter sur cette tactique.

“C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles cela a duré ces dernières semaines et pour lequel personne n’a été arrêté”, a déclaré Keneally. “C’est parce que la technologie a permis aux acteurs de le faire d’une manière qui rend difficile pour les forces de l’ordre de déterminer qui était réellement à l’origine de l’écrasement.”

Swatting est également notoirement difficile à poursuivre, car il n’existe pas de loi fédérale unique qui le criminalise, ont déclaré les experts.

“Ce qu’ils doivent faire, c’est adopter cette approche par pièce de puzzle et examiner les actes commis lors de l’incident d’écrasement, les faire correspondre avec l’élément de la loi et dire : ‘Oui, celui-ci correspond, nous pouvons donc utiliser cette loi particulière’. ‘», a déclaré Shapiro.

Mais si un incident ne peut pas être clairement lié à une autre loi, les procureurs n’ont pas de chance, a déclaré Shapiro.

Les efforts visant à créer une législation fédérale criminalisant l’écrasement ont échoué à plusieurs reprises. Le Loi sur le canular d’écrasement interétatique de 2015, Loi anti-écrasement de 2019 et Préserver la sécurité des communautés en mettant fin à la loi Swatting de 2021 n’est pas devenue loi après son introduction.

Deux législateurs républicains, les sénateurs Rick Scott (R-Fla.) et Tommy Tuberville (R-Ala.), ont présenté mercredi une législation interdisant les appels à écraser en vertu de la loi fédérale sur les canulars criminels. Il modifierait la loi fédérale sur les canulars criminels pour établir des sanctions strictes en cas d’écrasement, y compris jusqu’à 20 ans de prison si les incidents entraînent des blessures graves.

“J’ai bon espoir que c’est quelque chose qui pourrait changer à l’avenir maintenant que nous voyons cette menace se maintenir”, a déclaré Keneally.