Le Galaxy Z Fold3 de Samsung aura des écrans légèrement plus petits que son prédécesseur, le Z Fold2 (photo ci-dessous). Cela est nécessaire pour que l’entreprise puisse installer le S Pen quelque part à l’intérieur du châssis, car ce prochain appareil sera le premier pliable de l’entreprise à prendre en charge le stylet.

L’écran intérieur du Z Fold3 sera de 7,55 « (comparé à 7,59 » sur le Fold2), tandis que l’affichage extérieur rétrécira de 6,23 « à 6,21 ». D’autre part, le Galaxy Z Flip3 et le Z Flip Lite auront tous deux un écran de 6,7 « à l’intérieur, contre 6,67 » sur le Z Flip. Les nouveaux Flips auront à la fois des taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie d’écran LTPO, et Samsung pourrait en effet sauter un certain nombre afin que ses familles Fold et Flip soient alignées, en termes de dénomination, de la même manière que pour la Galaxy Watch, où le Watch3 est venu après l’original sans Watch2 entre les deux (bien qu’il y ait eu la Galaxy Watch Active2).



Galaxy Z Fold2

Toutes ces informations proviennent de Ross Young de DisplaySearch, qui a présenté des détails précis sur les écrans de smartphone dans le passé. Il mentionne également le fait que Xiaomi travaille actuellement non pas sur un, pas deux – mais sur trois pliables. Un de ces pliage, un autre pliage, et le dernier est de type à clapet. Tous ces éléments devraient arriver sur le marché en 2021, ce qui nous attend pour une année très excitante, compte tenu du fait que les appareils de Xiaomi sont généralement moins chers que ceux de Samsung, avec des spécifications similaires.

La source