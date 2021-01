Les écrans dans les véhicules deviennent de plus en plus grands.

Mais est-ce mieux?

Mercedes-Benz du constructeur allemand Daimler a révélé un nouvel écran de 56 pouces couvrant presque la largeur d’une voiture entière plus tôt ce mois-ci, devenant la dernière marque à parier sur des écrans numériques plus grands que jamais.

L’annonce du 7 janvier est intervenue alors que d’autres marques de voitures comme Tesla, Ram et Toyota transforment les tableaux de bord et les tableaux de bord de certains nouveaux véhicules en une sorte de magasin Apple.

Il est révolu le temps des écrans de la taille d’une carte à jouer, ce qui obligeait les conducteurs et les passagers à plisser les yeux devant du texte basse résolution et des graphiques mal conçus.

Bienvenue à l’ère où l’écran est roi et les boutons analogiques font face à la guillotine.

«Il semble que les écrans dans les voitures prennent après les écrans dans les maisons», a déclaré Jessica Caldwell, directrice exécutive des informations sur le site de recherche automobile Edmunds. « Nous n’avons jamais pensé que les écrans seraient aussi grands. »

Mercedes-Benz lance Hyperscreen:un écran incurvé de 56 pouces à l’intérieur d’une nouvelle voiture électrique

Les rapports des consommateurs:Ce sont les 10 voitures, camions et VUS 2021 les plus et les moins fiables

Mais les chiens de garde ont fait craindre que les écrans plus grands ne distraient les conducteurs, surtout s’ils sont difficiles à utiliser.

«Il existe déjà des études qui indiquent que la distraction importante du conducteur peut être le résultat des écrans du tableau de bord», a déclaré Jason K. Levine, directeur exécutif du Center for Auto Safety, dans un e-mail. «La question est de les agrandir. , plus large et plus intégré au véhicule, est-ce que cela aggrave un problème existant? «

Par exemple, une étude réalisée en 2019 par AAA a révélé que la conception des commandes vocales, des menus logiciels et des consoles centrales de la technologie d’infodivertissement embarquée était souvent distrayante – et en particulier pour les conducteurs plus âgés.

La National Highway Traffic Safety Administration du gouvernement fédéral, qui réglemente les véhicules, a levé un drapeau rouge sur la distraction du conducteur, mais n’a pas déployé de normes fédérales pour la limiter, a noté Levine.

« Ce qui signifie qu’il y aura toujours au moins un fabricant qui sera prêt à repousser les limites pour obtenir ce facteur » wow « », a déclaré Levine.

L’hyperscreen Mercedes-Benz

Il y a certainement un facteur « wow » avec le Mercedes-Benz Hyperscreen.

L’écran devrait faire ses débuts cette année dans sa nouvelle berline électrique, la Mercedes-Benz EQS, a déclaré Daimler.

L’EQS est présentée comme la meilleure voiture électrique du constructeur automobile de luxe et devrait concurrencer directement des véhicules comme la Tesla Model S et la Porsche Taycan. Il sera vendu en tant que modèle 2022 et bien qu’un prix de départ n’ait pas été annoncé, Edmunds a estimé un prix de 110000 $.

La voiture dispose d’un écran OLED à panneau incurvé qui comprend des groupes d’instruments numériques, un écran tactile sur la console centrale et un écran de haute technologie qui peut montrer des films au passager avant dans les marchés où cela est autorisé. Le panneau s’enroule autour des bouches d’aération analogiques pour maximiser la capacité de l’écran.

Le président-directeur général de Daimler, Ola Källenius, a déclaré que l’Hyperscreen avait été spécialement conçu avec des commandes vocales avancées et une technologie de suivi oculaire pour garantir que les conducteurs restent concentrés sur la route.

«Nous (utilisons) la technologie pour éviter toute distraction du conducteur», a-t-il déclaré.

Par exemple, si vous quittez la route des yeux pour regarder le film sur la partie de l’écran du passager avant, le système est programmé pour éteindre automatiquement le film. Une fois que les yeux du conducteur ont repris la route, le spectacle reprend.

«Il est si intelligent qu’il peut faire la distinction entre regarder le film et (regarder) le bon miroir lorsque vous voulez peut-être changer de voie», a déclaré Källenius.

Les écrans vont et viennent

Les experts de l’industrie automobile conviennent largement que Tesla a lancé la tendance des grands écrans d’infodivertissement de style tablette dans les véhicules équipés de la berline ultra-luxueuse Model S. Il a poursuivi sa stratégie avec son SUV modèle Y et sa berline modèle 3, remplaçant la plupart des boutons conventionnels par un affichage numérique qui peut être mis à jour via des mises à jour logicielles en direct.

Dans les années qui ont suivi, d’autres constructeurs automobiles ont également commencé à adopter des écrans.

Lors du lancement de la camionnette Ram redessinée en 2019, Fiat Chrysler a équipé le véhicule d’un écran tactile de 12 pouces, soit à peu près la taille d’un ordinateur portable.

Lors du lancement de la Toyota Prius Prime en 2017, Toyota a commencé à proposer un écran de près de 12 pouces sur les modèles améliorés.

Mais c’est Tesla qui est encore largement identifié aux grands écrans, pour le meilleur ou pour le pire. Lorsque les ingénieurs ont récemment publié une mise à jour logicielle, certains propriétaires de Tesla se sont plaints du fait que les boutons avaient été réorganisés de manière déroutante.

«Certainement une rétrogradation distrayante – j’aimerais pouvoir revenir en arrière», a posté un utilisateur sur un fil de discussion du forum Tesla intitulé «La nouvelle disposition d’affichage est horrible».

Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Affiche sur les portes?

Les constructeurs automobiles élargissent la taille de l’écran en grande partie parce que les clients veulent refléter leur expérience de l’électronique grand public dans le véhicule, a déclaré Stephanie Brinley, analyste automobile principale au sein du cabinet d’études IHS Markit.

«Les gens les aiment fondamentalement», dit-elle.

Pour un constructeur automobile comme Mercedes-Benz, un écran plus grand et meilleur pourrait être le moyen le plus efficace d’attirer l’attention des acheteurs potentiels qui ont une foule d’autres options attrayantes.

«Il ne suffit plus d’offrir des fonctionnalités intéressantes car vous pouvez obtenir un écran tactile et des sièges chauffants dans une Kia bon marché», a déclaré Brian Moody, rédacteur en chef du site d’achat de voitures Autotrader. « Donc, ce qui pousse cette (tendance), c’est qu’il doit y avoir des différenciateurs sérieux et identifiables. »

Moody a prédit que les constructeurs automobiles iront plus loin, peut-être même en incorporant des écrans sur les côtés des nouveaux véhicules.

«Imaginez avoir des écrans artistiques ou vidéo sur les panneaux de porte», a-t-il déclaré. « Toutes ces choses, je pense, sont encore à venir. »

Les constructeurs automobiles adoptent de plus en plus les écrans, en partie parce qu’ils leur permettent de mettre à jour leurs véhicules au fil du temps, ce que Tesla a essentiellement mis au point.

«À mesure que les constructeurs automobiles obtiennent des mises à jour en direct encore plus rapidement, vous avez la possibilité de modifier l’apparence de cet (écran) tout au long de la vie du véhicule», a déclaré Brinley.

Suivez Nathan Bomey, journaliste de USA TODAY, sur Twitter @NathanBomey.