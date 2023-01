Les écrans Asus ROG Nebula arrivent sur huit autres ordinateurs portables de jeu

Si les performances sont l’aspect le plus important d’un ordinateur portable de jeu, l’écran vient juste après. Asus l’a reconnu en 2022 avec le lancement de ses écrans ROG Nebula, des panneaux mini-LED haut de gamme qui visent à maximiser l’expérience de jeu – et ils arrivent maintenant sur plus d’appareils.

Au CES 2023, la société a annoncé que les écrans Nebula seront disponibles sur huit autres ordinateurs portables ROG (Flow X13, Zephyrus G16, Strix G16, Strix G18, Flow Z13, Zephyrus G14, Scar 16 et Flow 16), tandis que le Zephyrus M16 a été mis à niveau d’un panneau Nebula standard à un panneau HDR. Cela signifie qu’il y a maintenant au moins un appareil Nebula dans chacune des principales gammes d’ordinateurs portables ROG.

Alors, pourquoi devriez-vous opter pour le Nebula Display au lieu d’un écran OLED ordinaire ? La clé ici est la technologie mini-LED, quelque chose que vous trouverez maintenant sur les MacBook d’Apple et l’iPad Pro. Il prend les LED des écrans LCD ordinaires et les rend beaucoup plus petits, ce qui donne aux développeurs beaucoup plus de contrôle sur l’image finale.

Le nouveau ROG Zephyrus M16 Asus

Ne pas pouvoir contrôler chaque pixel individuel comme OLED est un inconvénient dans certains scénarios, mais cela signifie que l’affichage offre des noirs plus profonds, une luminosité plus élevée et un risque réduit de problèmes tels que la brûlure d’écran (où une zone du panneau est décolorée en permanence). Notre explicateur de mini-LED se concentre sur les téléviseurs, mais il est également pertinent pour les ordinateurs portables.

Cependant, tous les écrans ROG Nebula ne sont pas créés égaux. La version standard (trouvée dans les Flow X13, Zephyrus G16, Strix G16, Strix G18 et Flow Z13) offre 500 nits de luminosité maximale, un rapport de contraste de 1200:1 (la différence entre la luminosité minimale et maximale) et Dolby Vision HDR.

Mais les écrans ROG Nebula HDR (disponibles sur les Zephyrus G14, Scar 16, Flow 16 et Zephyrus M16) augmentent cela à 1100 nits et offrent un rapport de contraste de 100 000:1, ajoutant la certification HDR de VESA dans le processus.

Tous les écrans Nebula sont fidèles aux couleurs (avec des revendications de couverture complète de la gamme DCI-P3), offrent un temps de réponse de 3 ms ou moins et peuvent atteindre des taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Mais, bien sûr, les spécifications d’affichage que vous obtenez varient considérablement d’un appareil à l’autre. La gamme Strix a sans doute connu les plus grands changements cette année, avec le tout nouvel écran 18 pouces du Strix G18, ce qui en fait le plus grand ordinateur portable ROG à ce jour.

Asus

Il commence à 2 599 £, mais comprend le nouveau haut de gamme 13 d’Intele-gen, GPU Nvidia RTX série 40 et jusqu’à 32 Go de RAM DDR5. Les spécifications plus basiques du Strix G16 16 pouces se reflètent dans son prix de départ inférieur de 1 499£.

Mais les appareils 2 en 1 valent également la peine d’être explorés. Un autre ordinateur portable 16 pouces, le Flow X16 (à partir de 2 199 £), est la vision d’un joueur sur un convertible moderne. Il offre la polyvalence d’un 360 ° sans compromis significatifs sur les performances, même si vous passez au 13 d’Intel.e-gen H-series (jusqu’au Core i9) aux côtés de l’un des GPU Nvidia de nouvelle génération.

Une alternative est disponible dans le Flow Z13 mis à jour (à partir de 1 999,99 £), qui offre des spécifications similaires dans une tablette 13 pouces et un facteur de forme de clavier amovible. Comme l’original de l’année dernière, vous pouvez vous connecter à un GPU mobile externe pour de meilleures performances graphiques, mais aucune amélioration n’a été apportée à la conception lourde et volumineuse, malgré l’augmentation du prix de départ.

Il est impossible de discuter de tous les nouveaux appareils ROG ici, mais il convient de noter qu’aucun prix en dehors du Royaume-Uni ou de disponibilité n’a encore été annoncé pour aucun des nouveaux produits. Ne vous attendez pas à ce que les machines Nebula soient abordables, cependant, avec la gamme TUF Gaming, votre meilleur pari pour un ordinateur portable de jeu Asus de moins de 1 000 $ / 1 000 £.

