Les écouteurs vivo TWS 3 Pro offrent 49 dB ANC jusqu’à 4 kHz et une prise en charge audio sans perte

Parallèlement à la série X90 de smartphones phares, vivo a également dévoilé ses véritables écouteurs sans fil de nouvelle génération. Connus simplement sous le nom de vivo TWS 3 et TWS 3 Pro, ceux-ci promettent une excellente qualité audio, une réduction du bruit impressionnante et un son immersif.

Il existe de nombreuses similitudes entre les deux modèles, mais les Pro coûtent le double – 1 000 CNY (140 $/135 €/11 500 ₹) contre 500 CNY pour le modèle vanille. Qu’est-ce que l’argent supplémentaire vous achète?

La suppression active du bruit a été améliorée et réduit désormais le bruit de 49 dB (les précédents bourgeons TWS plafonnaient à 40 dB). Et cela fonctionne dans une bande plus large, atteignant jusqu’à 4 000 Hz. Cela devrait le rendre beaucoup plus efficace pour filtrer les voix humaines ainsi que les sons de fréquence moyenne.









Le vivo TWS 3 Pro offre une impressionnante réduction du bruit de 49 dB jusqu’à 4 000 Hz et un très faible THD+N

Les bourgeons de vanille ont un ANC qui est presque aussi bon que celui des pros – il couvre également le son jusqu’à 4 000 Hz et réduit le bruit jusqu’à 48 dB. Ce qui distingue le modèle Pro, c’est qu’il a été réglé pour une très faible distorsion avec un THD+N de 0,002 % ou moins (l’acronyme signifie Total Harmonic Distortion plus Noise).

Les deux modèles TWS 3 bénéficient de la prise en charge aptX Lossless – comme son nom l’indique, il s’agit d’un son sans perte et utilise un débit binaire de 1,2 Mbps pour le retirer. Le haut-parleur large bande, développé en interne, peut reproduire des sons dans la plage de 5 Hz à 40 kHz. Il possède un diaphragme nano-composite à 3 couches et mesure 12,2 mm. Avec la prise en charge de Bluetooth 5.3 et LE Audio, ces écouteurs peuvent réduire la latence à 55 ms.

Les deux bourgeons ont également des fonctionnalités modernes comme l’audio spatial à 360°. Ils ajustent également le niveau d’ANC en fonction de votre environnement et peuvent activer automatiquement le mode passthrough et améliorer la parole humaine lorsqu’ils entendent quelqu’un vous parler. Une caractéristique intéressante est l’enregistrement audio binaural de haute qualité, qui, selon Vivo, peut être utilisé pour les vlogs. Le système comporte trois micros par bouton et est également utilisé pour la suppression du bruit pendant les appels.

Les deux bourgeons ont des tiges, qui sont utilisées comme commandes sensibles à la pression – vous pouvez les presser pour faire une pause, par exemple, et vous pouvez balayer vers le haut et vers le bas pour contrôler le volume.

Les écouteurs vanille vivo TWS 3 ont une meilleure autonomie de la batterie – ils peuvent durer 10 heures et le temps d’écoute total est de 40 heures avec le boîtier de charge. À titre de comparaison, les bourgeons Pro durent 6,8 heures par eux-mêmes et 30 heures au total avec le boîtier pour les Pros (ces chiffres sont avec ANC désactivé). Ceci malgré le fait que le boîtier Pro ait une batterie plus grande (510 mAh contre 430 mAh, la batterie à l’intérieur de chaque bourgeon est de 53 mAh).













Coloris vivo TWS 3 et 3 Pro

Les bourgeons vivo TWS 3 et TWS 3 Pro sont en pré-commande en Chine aujourd’hui. Le modèle vanille sera mis en vente le 30 novembre, si vous voulez les bourgeons Pro à la place, vous devrez attendre le 6 décembre. Les deux sont disponibles en blanc et chacun a sa propre teinte bleue.

Source 1 | Source 2 (en chinois)