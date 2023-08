Les écouteurs uniques Galaxy Buds Live de Samsung atteignent un nouveau prix bas historique

Trouver la meilleure paire d’écouteurs dépend vraiment de vos préférences personnelles. Et si vous trouvez que les écouteurs à tige comme les AirPod sont inconfortables, vous voudrez peut-être essayer les Galaxy Buds Live de Samsung. Notre critique a trouvé que leur design unique « en forme de haricot » offrait un ajustement plus confortable et ergonomique, et vous pouvez en acheter une paire à un prix record dès maintenant. Amazon propose actuellement toutes les variantes de couleurs en vente pour seulement 70 $, ce qui vous permet d’économiser 80 $ par rapport au prix habituel. Cependant, il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, vous voudrez donc passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Ces Samsung Galaxy Buds Live sont une excellente paire d’écouteurs pour une écoute décontractée et une promenade en ville. Ils sont équipés d’un pilote de 12 mm pour un son net et équilibré, et ils ont une conception ouverte pour une acoustique plus naturelle. Ils offrent également une autonomie impressionnante allant jusqu’à 29 heures sur une seule charge et prennent en charge l’accès mains libres à Bixby – l’assistant vocal de Samsung – si vous avez également un téléphone Galaxy. Cependant, il y a quelques inconvénients qui ont gardé les Galaxy Buds Live hors de notre liste des meilleurs écouteurs. Leurs capacités de suppression du bruit laissaient un peu à désirer, et ils n’ont qu’un indice de résistance à l’eau IPX2, nous ne les recommandons donc pas pour les entraînements ou les environnements difficiles. Mais selon vos besoins, il peut s’agir de défauts que vous êtes prêt à négliger à ce prix. Et vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs si vous êtes à la recherche d’encore plus de bonnes affaires.