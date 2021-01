Les écouteurs OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition TWS ont fait leurs débuts en Inde, des mois après que la société a lancé les OnePlus Buds Z vanille. les bourgeons et l’étui de chargement. Les OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition sont disponibles pour les membres du OnePlus Red Cable Club jusqu’à 23 h 59 le 26 janvier. Les acheteurs réguliers peuvent acheter l’appareil à partir du 27 janvier via le site OnePlus, l’application OnePlus Store, Amazon, Flipkart et les magasins hors ligne OnePlus. .

Les écouteurs OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition TWS coûtent 3 699 roupies, tandis que les OnePlus Buds Z d’origine sont actuellement vendus au détail à 2 799 roupies sur le site OnePlus Inde. Le OnePlus Buds Z régulier a fait ses débuts en Inde en octobre 2020 (aux côtés de OnePlus 8T) avec un prix de Rs. 3,190.

Les spécifications des nouveaux écouteurs OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition TWS sont identiques à celles du modèle régulier. Les écouteurs sont classés IP55 pour la résistance à la poussière et à la sueur et des embouts en silicone pour un meilleur ajustement et une annulation passive du bruit.Ils comprennent également des pilotes audio de 10 mm pour offrir des basses puissantes et un son net. Les écouteurs OnePlus Buds TWS de juillet 2020, en comparaison, présentent des haut-parleurs de 13,4 mm et un indice de résistance à l’eau et à la poussière IPX4.

Les OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition offrent en outre une autonomie combinée de 20 heures avec l’étui de chargement qui prend également en charge la charge rapide. OnePlus affirme que le OnePlus Buds Z offrira trois heures de lecture de musique avec seulement 10 minutes de charge. Les écouteurs TWS sont livrés avec Bluetooth v5.0 et sont compatibles avec tous les smartphones. Les fonctionnalités exclusives pour les utilisateurs de OnePlus incluent une diffusion audio à très faible latence lors de l’utilisation du mode de jeu avec les smartphones OnePlus. Les écouteurs sont également dotés de commandes tactiles pour la lecture et les appels vocaux.