Les écouteurs TWS Nothing Ear (stick) seront officialisés le 26 octobre

Le premier produit de Nothing était une paire d’écouteurs TWS, et il a depuis lancé un téléphone dont vous avez peut-être entendu parler. Ce mois-ci, cependant, la société revient à ses racines (encore très jeunes) en introduisant une nouvelle paire d’écouteurs TWS.

Ils s’appellent Ear (stick) et la campagne de teasers a déjà commencé il y a quelque temps. Aujourd’hui, Nothing a finalement dévoilé sa date d’annonce officielle – c’est le 26 octobre. Ce jour-là, à partir de 15h00 BST, nous pouvons voir le boîtier aux formes étranges en action. Et j’espère que nous obtiendrons également des informations sur les prix et la disponibilité.

Si vous êtes intéressé par le Nothing Ear (bâton), vous pouvez dirigez-vous vers cette page sur le site de Nothing et enregistrez vos coordonnées. Ensuite, la société vous informera du lancement et vous obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin.

Rien ne promet que les écouteurs Ear (stick) sont « moulés de manière ergonomique à vos oreilles », afin de fournir « un son exceptionnel, alimenté par une technologie sonore personnalisée », le tout emballé « dans un boîtier compact unique ».