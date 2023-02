Les écouteurs Soundcore Sleep A10 d’Anker bénéficient d’une réduction de 50 $ en ce moment

Le Les écouteurs sont sortis l’année dernière, mais je n’ai pu les tester que récemment. J’ai découvert qu’ils étaient en vente pour 50 $ de réduction, ce qui les rend intéressants si vous recherchez une paire de minuscules écouteurs que vous pouvez porter au lit la nuit et qui offrent un “masquage du bruit” avec une variété de “sommeil des sons pour couvrir les bruits perturbateurs.” Ils sont essentiellement l’alternative de valeur à la qui se vendent 249 $ mais sont souvent épuisés.

David Carnoy/CNET Les écouteurs de sommeil Sleep A10 ont quelques avantages. Pour commencer, ils sont minuscules et légers – de taille similaire aux Sleepbuds II de Bose. Ils s’adaptent complètement à l’intérieur de votre oreille (ou du moins à la plupart des oreilles), ce qui les rend adaptés à ceux qui dorment sur le côté avec leur oreille appuyée contre leur oreiller. Ils sont assez confortables pour les écouteurs intra-auriculaires, bien que si vous n’aimez pas avoir un embout couvrant votre conduit auditif, je ne peux pas garantir que vous pourrez les porter toute la nuit. Pour être clair, il n’y a pas de suppression de bruit active. Les bourgeons eux-mêmes bloquent passivement certains bruits ambiants, puis vous pouvez choisir de jouer l’un des nombreux bruits de sommeil, y compris le bruit blanc et brun, ainsi que les sons apaisants typiques de la nature (pluie, gazouillis des oiseaux, crépitement du feu, vagues qui se brisent) qui aident à masquer les sons externes comme le ronflement de votre partenaire. Il y a aussi une fonction de surveillance du sommeil et un réveil personnel. Alors que j’aimais légèrement mieux l’ajustement et la conception des embouts auriculaires de Bose (les Sleepbuds 2 semblent bloquer passivement un peu plus de bruit), les écouteurs Sleep A10 ont une grande fonctionnalité qui manque au Bose : la possibilité de jouer de la musique et d’autres sons. via Bluetooth depuis votre téléphone ou un autre appareil. Alors que la durée de vie de la batterie prend un coup si vous écoutez de la musique (vous ne pouvez écouter de la musique que pendant quelques heures par rapport à la durée de vie de la batterie toute la nuit si vous écoutez simplement les sons du sommeil), c’est une caractéristique importante pour beaucoup de gens. Et le son n’est pas à moitié mauvais compte tenu de la petite taille des bourgeons. Ils sont un peu timides en matière de basses, mais ils devraient sonner “assez bien” pour la plupart des gens. Malheureusement, vous ne pouvez pas passer d’appels avec eux – il n’y a pas de microphone intégré – mais ils sont parmi les bourgeons de sommeil les plus riches en fonctionnalités que j’ai testés.

Anker vend les Sleep A10 sur son avec un coupon de réduction de 50 $ (la remise semble être ajoutée instantanément à la caisse), mais les bourgeons sont également en vente sur . Comme je l’ai dit, ils valent la peine d’être vérifiés si vous recherchez une paire d’écouteurs de sommeil mais que vous ne voulez pas débourser 249 $ pour le Bose, que j’ai testé et qui fonctionne bien. Encore une fois, les écouteurs Sleep A10 ne conviennent peut-être pas parfaitement aux oreilles de tout le monde – ils font environ la moitié de la taille des écouteurs traditionnels sans tige et sont livrés avec quelques embouts et ailettes différents que vous pouvez essayer pour obtenir un ajustement optimal.