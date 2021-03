En termes de spécifications, les écouteurs Skullcandy Indy ANC TWS portent des pilotes audio de 12 mm et offrent une plage de réponse en fréquence allant jusqu’à 20 KHz. Les écouteurs TWS prennent en charge Bluetooth v5.0 pour la connectivité et fonctionnent avec des assistants virtuels tels que Apple Siri et Google Assistant. Les utilisateurs peuvent également contrôler le volume et prendre des appels avec les microphones intégrés à l’appareil. Chaque bourgeon peut être utilisé individuellement et les utilisateurs peuvent encore peaufiner l’égalisation avec l’application Skullcandy. Les écouteurs Skullcandy Indy ANC TWS prennent en charge le mode ambiant et sont compatibles avec la technologie de recherche de tuiles. La société explique que si les utilisateurs égarent l’un ou l’autre des écouteurs, ils peuvent les «sonner» à partir de l’application gratuite Tile.

Le fabricant américain d’appareils audio Skullcandy a annoncé le lancement de nouveaux écouteurs Skullcandy Indy ANC TWS pour le marché indien. Comme le nom de l’appareil l’indique, les nouveaux écouteurs activés par annulation active du bruit (ANC) rafraîchissent la série Indy qui comprend Indy Fuel et Indy Evo. Le nouveau Skullcandy Indy ANC offre un total de 32 heures d’autonomie de la batterie (avec le boîtier) et est classé IPX4 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Les écouteurs sont dotés d’une conception de canal intra-auriculaire similaire à celle des frères et sœurs Skullcandy Indy. Les écouteurs Indo ANC présentent une finition de couleur noire et l’étui de chargement adopte la même teinte de couleur. Notamment, le boîtier prend en charge le chargement sans fil.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy