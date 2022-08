Les écouteurs Sennheiser Momentum 4 sont comme des Sony XM5 moins chers

Sennheiser a dévoilé son nouveau casque phare Momentum 4 qui affrontera Sony, Bose et Apple avec un prix plus abordable.

Les nouvelles boîtes supra-auriculaires arrivent avec des fonctionnalités telles que la suppression adaptative du bruit, une autonomie de 60 heures et coûtent 349 $ / 299 £. À titre de comparaison, le nouveau Sony WH-1000XM5 coûte 399 $ / 379 £.

La gamme phare de casques “continue de redéfinir la norme d’écoute sophistiquée grâce à un son supérieur” selon Sennheiser et la société vante même le meilleur son de sa catégorie et un confort exceptionnel.

De grands haut-parleurs de 42 mm alimentent le système acoustique “d’inspiration audiophile” et promettent dynamique, clarté et musicalité. La « suppression adaptative du bruit » promet simplement que vous serez immergé dans votre musique, tandis qu’un mode de transparence typique permet d’entendre le son autour de vous.

Si la durée de vie de la batterie de 60 heures promise tient ses promesses, ce sera un gros leurre pour de nombreux utilisateurs, d’autant plus que c’est le double de ce que l’un des Sony WH-1000XM5, Bose QC45 ou Apple AirPods Max peut offrir. Sennheiser indique également que vous pouvez obtenir six heures de lecture à partir d’une charge rapide de 10 minutes.

Peut-être que l’inconvénient ici est que le design rétro élégant de Momentum a opté pour un look plus générique et simple qui ne se replie plus (se met simplement à plat). Cependant, cela les rend plus légers et un étui de transport rigide plus durable est inclus.

Sennheiser

Un autre grand changement est la perte de boutons physiques pour une interface tactile, bien que vous puissiez également utiliser des commandes vocales pour certaines commandes et le Momentum 4 s’arrêtera automatiquement lorsque vous les mettrez ou les retirerez.

D’autres technologies se présentent sous la forme de l’application Sennheiser Smart Control avec la nouvelle personnalisation du son, un réseau de microphones à formation de faisceau numérique 2 × 2 avec suppression automatique du bruit du vent et une gamme de codecs Bluetooth : AAC, SBC, aptX et aptX Adaptive.

Vous pouvez pré-commander le Sennheiser Momentum 4 maintenant avant sa date de sortie du 23 août. Ils sont au prix de 349,95 $/299,99 £/349,90 €.