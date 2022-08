Les écouteurs sans fil Sennheiser Momentum 4 sont conçus pour affronter Sony

Les écouteurs Momentum Wireless de la génération précédente de Sennheiser ont toujours eu un look assez distinct qui était en partie rétro, en partie moderne et se distinguait par le métal exposé sur leur bandeau. Pour le meilleur ou pour le pire, tout cela a disparu maintenant, et le nouveau Momentum 4 Wireless, le casque antibruit phare de Sennheiser, a l’air un peu plus sobre et aussi un peu plus comme certains de ses concurrents. Disponible en précommande le 9 août pour 350 $ (250 £, 500 AU $), le Momentum 4 sera expédié le 23 août en deux couleurs – noir et blanc.

Bien que je n’aie pas eu l’occasion de tester le Momentum 4 Wireless assez longtemps pour publier un avis complet, j’ai eu l’occasion de jouer avec eux pendant quelques jours et j’ai été généralement impressionné par l’expérience d’écoute, même si je suis essayant toujours de comprendre s’ils s’élèvent réellement au-dessus de concurrents comme le Sony WH-1000XM5 (400 $) et Bowers & Wilkins PX7 S2 (400 $) — ou pas. La Bose Quiet Comfort 45 (279 $ à 329 $) est un autre modèle que nous aimons dans sa gamme de prix.

Le seul gros problème de conception avec le précédent Momentum 3 sans fil (version 2019) était que les écouteurs ne se repliaient pas à plat. Le Momentum 4 Wireless le fait (bien qu’il ne se replie pas aussi comme certains modèles), et la plupart des gens l’apprécieront. Le boîtier est de taille similaire à celui du Sony XM5 et grâce à leurs coussinets en mousse à mémoire de forme, j’ai trouvé les écouteurs assez confortables à porter, mais peut-être pas aussi confortables que le Sony. Ce modèle Sony pèse 250 grammes, tandis que ce Sennheiser fait pencher la balance à 293 grammes.

Sennheiser



Le Momentum 4 Wireless offre des performances supérieures par rapport au Momentum 3 Wireless à tous égards, bien que les gains les plus importants concernent la suppression du bruit et les performances d’appel vocal ainsi que la durée de vie de la batterie, qui est exceptionnelle jusqu’à 60 heures à des niveaux de volume modérés. Il existe également un mode de transparence qui permet l’entrée du son ambiant et la possibilité de créer un profil sonore personnalisé dans l’application Smart Control pour iOS et Android à l’aide de l’égaliseur intégré, des modes sonores et d’une nouvelle fonction de personnalisation du son qui “évalue les préférences d’écoute de l’utilisateur et ajuste l’expérience d’écoute en fonction de leurs goûts.”

De plus, j’ai aimé la façon dont les écouteurs s’allument automatiquement lorsque vous les prenez et les mettez et s’éteignent automatiquement après 15 minutes si vous arrêtez de les utiliser. Et enfin et surtout, Sennheiser dit que ceux-ci offrent un couplage Bluetooth multipoint (ils utilisent Bluetooth 5.2), qui vous permet de coupler deux appareils simultanément au casque, comme un smartphone et un PC. (Je n’ai pas eu l’occasion de tester le multipoint, mais je confirmerai qu’il fonctionne une fois que je l’aurai fait.)

Équipé de haut-parleurs de 42 mm, Sennheiser affirme que le Momentum 4 Wireless offre un son “le meilleur de sa catégorie”, ce qui est discutable, bien sûr. Je dirais que la qualité sonore du Momentum 4 est juste là avec d’autres modèles dans cette gamme de prix – ils sonnent excellents, avec les basses bien définies et percutantes requises, une scène sonore relativement large (ils sonnent assez ouverts) et des aigus doux qui font ressortir certains des détails les plus fins dans des pistes bien enregistrées. C’est un plaisir de les écouter. Cependant, ma première réaction a été qu’ils n’ont pas nécessairement battu la concurrence sur le plan de la qualité sonore.

Sennheiser



J’ai eu du mal à connecter mon premier échantillon de test à mon iPhone 13 Pro, j’ai donc principalement testé le casque avec quelques smartphones Android utilisant le codec aptX Adaptive pour diffuser sans fil des pistes haute résolution à partir du service de streaming musical Qobuz. En théorie, cette configuration devrait offrir une expérience d’écoute assez optimale. (En plus d’aptX Adaptive, les Sennheiser prennent en charge AAC et SBC.)

Je passerai un peu plus de temps avec les écouteurs sans fil Momentum 4 dans les prochains jours et je pourrai ajouter plus de profondeur et de comparaisons à mes observations initiales et les tester entièrement pour les appels vocaux (ils ont deux microphones formant des faisceaux sur chaque oreille tasse dédiée aux appels vocaux) et la suppression du bruit, qui, à mon avis, a été considérablement améliorée et est au moins dans le même stade que la suppression du bruit de Sony et Bose, mais peut-être pas tout à fait à la hauteur de leur niveau de jeu (le Momentum 3 Wireless n’offrait pas particulièrement bonne suppression du bruit).

Alors que certaines personnes peuvent être un peu déçues que leur conception soit devenue un peu trop simple et moins distinctive (avec des matériaux moins haut de gamme), elles cochent essentiellement toutes les cases pour ce que vous voulez dans un casque antibruit haut de gamme du point de vue du confort, fonctionnalités et performances. Nous verrons comment leur prix évoluera sur la route, mais restez à l’écoute pour l’examen complet avant l’expédition des écouteurs le 23 août.