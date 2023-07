Les écouteurs sans fil Realme Buds Wireless 3 arrivent le 6 juillet, la conception et les spécifications sont révélées

Realme a lancé les écouteurs sans fil de style tour de cou Buds Wireless 2 en mai 2021, et après plus de deux ans, la société suivra avec les Realme Buds Wireless 3.

Les Realme Buds Wireless 3 seront introduits le 6 juillet – le jour même où Realme dévoilera les Narzo 60 et Narzo 60 Pro. Les trois produits seront présentés lors d’un événement en Inde qui débutera à midi, heure locale.

Realme n’a pas détaillé la fiche technique du Buds Wireless 3, mais la société a partagé ses photos, révélant les options de conception et de couleur – Vitality White, Bass Yellow et Pure Black.

Realme dit que les écouteurs Bluetooth Buds Wireless 3 sont « explicitement conçus pour les grosses basses » et contiennent un pilote de basse dynamique de 13,6 mm dans chaque bourgeon. Les Buds Wireless 3 ont également une suppression active du bruit (ANC) de 30 dB et sont annoncés avec un son spatial à 360 ° pour un son surround réaliste. Les Buds Wireless 3 pèsent 30,1 g mais on ne sait pas s’ils auront une résistance à l’eau IPX5 comme leur prédécesseur.









Realme Buds Wireless 3 sera livré avec des pilotes de 13,6 mm et un ANC de 30 dB

Nous en apprendrons plus sur les spécifications, les fonctionnalités, le prix et la disponibilité du Realme Buds Wireless 3 après l’événement jeudi prochain.

