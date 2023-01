Les écouteurs sans fil LinkBuds S de Sony sont à 130 $ chez Best Buy (économisez 70 $)

Si vous envisagez d’investir dans un ensemble d’écouteurs, il est judicieux d’en acquérir une paire dotée de fonctionnalités modernes telles que la technologie de suppression active du bruit – et Sony LinkBuds S les vrais écouteurs sans fil sont nos compacts préférés écouteurs antibruit tout de suite. À 200 $, ces écouteurs sont un peu chers, mais Best Buy a actuellement pour une durée limitée sur ce modèle dans Desert Sand, ce qui signifie que vous pouvez ramener une paire à la maison pour seulement 130 $ – c’est seulement 2 $ de plus que le prix le plus bas que nous ayons vu.

Ces écouteurs ont une suppression active du bruit pour vous garder immergé dans votre musique, vos livres audio ou vos podcasts, et offrent une bonne qualité sonore pour leur taille. Ils ont même un mode ambiant lorsque vous devez être conscient de votre environnement. Et avec la technologie Speak-to-Chat, les écouteurs s’arrêteront automatiquement dès que vous parlerez à quelqu’un afin que vous puissiez avoir une conversation rapide au cours de votre journée. De plus, ils sont classés IPX4 résistants à l’eau et à la transpiration, vous pourrez donc les porter tout en vous entraînant sans accroc.

Les LinkBuds S sont compacts et légers, ce qui signifie que vous pouvez les porter confortablement toute la journée. En parlant d’usure toute la journée, ils offrent jusqu’à six heures d’autonomie par charge, avec 14 heures supplémentaires dans le boîtier. Et si vous essayez de rester connecté en déplacement, une charge de 5 minutes peut vous fournir jusqu’à une heure de lecture.

Il convient de noter que ces écouteurs ne prennent pas en charge la charge sans fil et qu’il n’y a pas d’appairage Bluetooth multipoint. De plus, David Carnoy de CNET a déclaré que son seul reproche avec ces écouteurs est leur performance d’appel vocal terne, qui “aurait pu être un peu meilleure”, donc si ces fonctionnalités sont importantes pour vous, vous voudrez peut-être en vérifier d’autres. écouteurs sans fil disponible dès maintenant.