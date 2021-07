Les écouteurs sans fil B&O Beoplay EQ arrivent avec ANC adaptatif à 349 £

Comme si le véritable marché des écouteurs sans fil n’était pas assez encombré, Bang & Olufsen a dévoilé les écouteurs Beoplay EQ avec suppression active du bruit.

Comme vous pouvez l’imaginer pour la marque audio emblématique, les écouteurs regorgent de technologie, mais le prix de 349 £ / 399 $ US signifie qu’ils sont plus chers que de nombreux concurrents, donc une construction « luxueuse » est quelque chose qui devra les aider à se démarquer.

Affrontant des rivaux tels que l’Apple AirPods Pro et le Sony WF-1000XM4, le Beoplay EQ a des spécifications et des fonctionnalités similaires, notamment la suppression active du bruit adaptative (ANC) et le «son signature de Bang & Olufsen».

Utilisant un total de six microphones, une étanchéité passive de premier ordre et un DSP ANC (processeur de signal numérique) dédié, le Beoplay EQ vise à offrir une «expérience audio transparente». La suppression du bruit peut ajuster automatiquement le niveau en fonction de votre environnement.

Ces micros et la technologie de formation de faisceau donnent une qualité d’appel cristalline selon B&O.

À condition que le son signature soit des pilotes électro-dynamiques de 6,8 mm et la firme dit que les écouteurs Beoplay EQ peut durer jusqu’à 6,5 heures de lecture avec l’ANC activé. Le boîtier de charge, qui prend en charge la charge sans fil Qi, ajoute 20 heures supplémentaires et une charge rapide des écouteurs pendant 20 minutes vous donnera deux heures de vie.

Les autres spécifications incluent Bluetooth 5.2 avec aptX Adaptive, une association facile avec Microsoft Swift Pair pour Windows et Made for iPhone, ainsi qu’une étanchéité IP54.







C’est en grande partie la même chose que les concurrents moins chers, de sorte que les utilisateurs paieront en partie pour le logo B&O et la qualité de fabrication qui est un « ajustement confortable et sûr en raison de la forme petite et ergonomique des écouteurs ».

Le boîtier est fabriqué en aluminium de qualité spatiale et le Beoplay EQ est disponible dans les couleurs Black Anthracite et Sand Gold Tone.

Le modèle Black arrive en Chine et au Japon le 29 juillet, puis dans le reste du monde avec l’option Gold le 19 août. Ils coûtent 349 £ / 399 $ US / 399 € et le prix semble encore plus élevé grâce à de nouveaux joueurs tels que le Nothing Ear 1 à 99 £ / 99 $ US de l’ancien co-fondateur de OnePlus, Carl Pei.