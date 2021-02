Les écouteurs Realme Buds Air 2 TWS arrivent avec la suppression active du bruit et une meilleure autonomie de la batterie

Realme a dévoilé aujourd’hui les smartphones de la série Narzo 30 et, à côté de ceux-ci, la société a présenté les écouteurs Buds Air 2 TWS – les successeurs des Buds Air lancés en décembre 2019.

Le Realme Buds Air 2 ressemble au Buds Air Pro et affiche un design d’épissage de couleur bicolore. Ils sont alimentés par la puce R2 personnalisée, qui, selon Realme, offre une autonomie de batterie accrue de 80% et réduit la latence de 35% par rapport à son prédécesseur.









Les Realme Buds Air 2 sont légers et livrés avec une puce améliorée

Les Buds Air 2 contiennent un haut-parleur de 10 mm dans chaque bourgeon avec un revêtement Diamond-like Carbon (DLC) sur le diaphragme, qui offre des basses plus riches, un son plus clair et une meilleure réponse en fréquence qu’un diaphragme traditionnel.

Avec le Buds Air 2, Realme a introduit un nouveau mode Bass Boost +, développé en collaboration avec le duo EDM The Chainsmokers. En outre, Realme a également ajouté deux nouveaux préréglages à l’application Realme Link – Dynamique et Lumineux. Le premier équilibre les sons graves, aigus et moyens, tandis que le dernier améliore la voix humaine, ce qui le rend idéal pour écouter des podcasts et des livres audio.







Realme a fait équipe avec The Chainsmokers pour régler les Buds Air 2

Cela dit, l’un des plus grands points forts de Buds Air 2 est la suppression active du bruit (ANC), qui n’était pas présente sur les Buds Air de première génération. L’ANC sur les Buds Air 2 peut réduire le bruit jusqu’à 25 dB et est capable de filtrer la plupart des sons basse fréquence, y compris le grondement des avions et le bruit des appareils ménagers.

De plus, les Buds Air 2 sont dotés de la fonction d’annulation du bruit environnemental (ENC), qui utilise deux microphones sur les deux écouteurs pour des appels plus clairs.







ANC est l’un des plus grands points forts de Realme Buds Air 2

Les Buds Air 2 prennent en charge les commandes tactiles, disposent d’une détection d’usure intelligente et sont livrés avec Bluetooth 5.2 et une transmission à deux canaux. Ils sont également livrés avec un mode de jeu amélioré offrant une latence de 88 ms, ce qui est une mise à niveau significative par rapport à la latence de 120 ms de Buds Air et la plus basse actuellement parmi les écouteurs sans fil de Realme.









Les Buds Air 2 ont la latence la plus faible parmi les écouteurs sans fil actuels de Realme

Realme n’a pas révélé la taille des batteries à l’intérieur des écouteurs et de l’étui de chargement, mais la société affirme que les écouteurs offrent cinq heures de lecture sur une seule charge, et lorsqu’ils sont associés à l’étui de chargement, vous obtenez un total de 25 heures de lecture avec ANC désactivé et 22,5 heures avec ANC activé.

Alors que l’endurance de la batterie a augmenté, Realme a abandonné la charge sans fil que nous avons vue sur les Buds Air d’origine. Ce n’est cependant pas une surprise, car les Buds Air Pro – les écouteurs TWS phares de la société – ne l’ont pas non plus. Cependant, les Buds Air 2 prennent en charge la charge rapide, vous permettant d’obtenir deux heures de lecture avec une recharge rapide de 10 minutes. Une charge complète nécessite deux heures.

Les Realme Buds Air 2 sont classés IPX5 et disposent de deux options de couleur: Closer Black et Closer White. À 3 299 INR (45 $ / 37 €), leur prix est inférieur à celui du Buds Air (3 999 INR) et seront mis en vente en Inde à partir du 2 mars via Realme.com, Flipkart et les magasins principaux à travers le pays.







Realme Buds Air 2 est disponible en deux couleurs