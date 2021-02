Les écouteurs Realme Buds Air 2 TWS apparaissent dans l’application Realme Link, lancement imminent

Realme a lancé ses premiers écouteurs TWS appelés Buds Air en décembre 2019 et a présenté la variante Pro en octobre dernier. Il a ensuite annoncé la Buds Air Pro Master Edition en décembre, et dans une interview avec nous, M. Madhav Sheth – vice-président de Realme et PDG de Realme India et Europe – a confirmé que la société apportera les Buds Air 2 au premier trimestre 2021.



Realme Buds Air

Nous n’avons pas encore entendu la date de dévoilement exacte du Buds Air 2 de Realme, mais il semble que le lancement ne soit pas trop loin puisque les Buds Air 2 sont apparus dans Realme Link – une application qui sert de hub central pour Realme. Produits AIoT.

Nous avons reçu une capture d’écran de l’application Realme Link d’une source très fiable, qui montre les Buds Air 2 répertoriés dans l’application. Ajouter un appareil > l’audio section avec d’autres écouteurs Bluetooth déjà officiels.

La liste comprend également l’image du Buds Air 2, révélant que les écouteurs TWS ressemblent aux Buds Air Pro et seront de couleur noire. Bien qu’il y ait probablement plus d’options de couleur qui doivent encore être confirmées.





Realme Buds Air 2 est apparu dans l’application Realme Link

Leakster Ishan Agarwal a partagé une affiche officielle sur Twitter la semaine dernière, qui a révélé que les prochains écouteurs TWS de Realme comporteront la suppression active du bruit (ANC).

Realme s’est associé au duo pop EDM The Chainsmokers pour la promotion des écouteurs, mais ce n’est pas la première fois que le fabricant chinois de téléphones fait équipe avec un DJ célèbre. En 2019, Realme s’est associé à Alan Walker pour ses premiers écouteurs Bluetooth de type tour de cou appelés Buds Wireless.



Source: Ishan Agarwal

Notre source nous a dit que la fuite de la semaine dernière était liée aux Buds Air 2, ce qui signifie que ces écouteurs TWS seront la troisième paire d’écouteurs TWS de Realme après les Buds Air Pro et Buds Air Pro Master Edition à intégrer la technologie Active Noise Cancellation.

Les détails sont rares sur le Realme Buds Air 2 pour le moment, mais grâce à la FCC, nous savons que le boîtier de charge des écouteurs TWS contiendra une batterie de 400 mAh.

Nous espérons en apprendre davantage sur le Realme Buds Air 2 dans les prochains jours.