Les écouteurs ouverts de Nothing fuient juste avant le lancement

En plus, WinFuture Selon les rumeurs, les nouveaux écouteurs offriraient jusqu’à huit heures d’autonomie sans l’étui (ou 30 heures avec). Les écouteurs seraient dotés de commandes tactiles, de la possibilité de se connecter à plusieurs appareils à la fois et d’une fonction permettant un son plus clair pendant les appels téléphoniques.

Nous ne savons toujours pas combien coûtera le Nothing Ear (Open), ni s’il sera disponible dans d’autres couleurs que le blanc. Nothing aura probablement plus à partager mardi, car il a un annonce prévue pour 8h30 HE.