Les écouteurs Oppo Pad Air et Enco R dévoilés

Oppo a dévoilé sa série Reno8 plus tôt dans la journée et a également annoncé une nouvelle tablette et une paire d’écouteurs sans fil sur scène. Oppo Pad Air est la deuxième entrée de tablette Android du fabricant avec un écran LCD de 10 pouces, un chipset Snapdragon 680 et une batterie de 7 100 mAh. Enco R est une paire d’écouteurs sans fil abordables avec des pilotes de 13,4 mm et une autonomie de batterie combinée de 24 heures.

Oppo Pad Air

Oppo Pad Air obtient un écran LCD IPS de 10,36 pouces avec une résolution de 2000x1200px et un taux de rafraîchissement de 60Hz. La tablette apporte quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos pour une consommation multimédia et fidèle à son nom Air pèse à seulement 440 grammes. Pour l’optique – il y a une caméra arrière 8MP et une caméra selfie 5MP.

La tablette fonctionne sur le chipset Snapdragon 680 de Qualcomm associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via microSD. Malheureusement, il n’y a pas d’option de connectivité cellulaire sur le Pad Air. ColorOS pour Pad basé sur Android 12 couvre le côté logiciel tandis que la batterie de 7 100 mAh de la tablette prend en charge une charge de 18 W.

Oppo Pad Air est disponible dans les couleurs argent étoile et gris brouillard. Le modèle de base 4/64 Go commence à 1 299 CNY (195 $) tandis que la version haut de gamme 6/128 Go coûte 1 699 CNY (255 $). Oppo propose également plusieurs accessoires dont une housse de clavier (CNY 349) et un stylet (CNY 299). Les ventes ouvertes en Chine commencent le 1er juin.

Oppo Enco R

Encor R est une paire d’écouteurs sans fil économique avec des pilotes de 13,4 mm et des supports pour les codecs AAC et SBC. Il y a une réduction du bruit des appels AI mais pas de fonction ANC. Chaque écouteur ne pèse que 3,5 grammes. Oppo est la durée de vie de la batterie prometteuse de 4 heures sur les bourgeons et 20 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge.







Les écouteurs se connectent à n’importe quel appareil via Bluetooth 5.2 et sont classés IPX4. La charge se fait via USB-C.Oppo Enco R coûtera 299 CNY (45 $) et devrait être mis en vente libre en Chine à partir du 1er juin.