Les écouteurs Oppo Enco X TWS ont fait leurs débuts en Inde aux côtés du smartphone Oppo Reno 5 Pro 5G. Les nouveaux écouteurs TWS sont dotés d’une annulation active du bruit (ANC) et peuvent fournir 25 heures d’autonomie de la batterie sans le mode d’annulation du bruit (boîtier de charge combiné). Notamment, Oppo avait dévoilé pour la première fois l’appareil en Chine l’année dernière en trois options de couleur. Parmi les autres caractéristiques notables, citons la prise en charge du chargement sans fil, une classification IP54 pour la résistance à la poussière et à l’eau, entre autres.

Les écouteurs Oppo Enco X TWS ont un prix de Rs 9 990 en Inde. Les clients peuvent acheter l’appareil dans les options de couleur noir ou blanc à partir du 22 janvier via les canaux hors ligne et en ligne d’Oppo et Flipkart. De plus, le boîtier de charge adopte la même couleur avec un indicateur LED. Avec le lancement, la société de technologie chinoise espère rivaliser avec les écouteurs populaires du segment TWS tels que Realme Buds Air Pro (4 999 Rs) et OnePlus Buds (4 990 Rs).

En termes de conception, les écouteurs Oppo Enco X TWS présentent des similitudes avec les Apple AirPods Pro avec les embouts en silicone et la tige courte. L’un des principaux atouts de l’Enco X est la prise en charge de la suppression active du bruit ainsi que des codecs Bluetooth SBC, AAC et LHDC pour une qualité sonore riche. Le codec LHDC combiné au système de son propriétaire DBEE 3.0 est censé offrir une «expérience d’écoute révolutionnaire» avec la suppression active du bruit hybride. De plus, le son des nouveaux écouteurs TWS est fourni par la société audio danoise Dynaudio.

Chaque écouteur est également livré avec trois microphones intégrés pour offrir une qualité sonore claire pendant les appels téléphoniques. Les écouteurs Enco X peuvent offrir jusqu’à 5,5 heures de lecture de musique sur une seule charge avec la suppression du bruit activée.

La durée totale de lecture audio avec le boîtier de charge augmente jusqu’à 20 heures avec le mode d’annulation de bruit maximum ou 25 heures sans le mode d’annulation de bruit. Les options de connectivité sur les écouteurs incluent Bluetooth v5.2 et un port USB Type-C pour le chargement. Il existe également un mode à faible latence qui prétend réduire le délai de transmission audio Bluetooth à 47 ms. L’Oppo Enco X propose également une configuration à double pilote qui comprend un pilote de bobine mobile de 11 mm et un pilote de diaphragme plan de 6 mm.