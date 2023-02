Les écouteurs OnePlus 11 et Buds Pro 2 TWS sont mis en vente en Inde

Les écouteurs OnePlus 11 et Buds Pro 2 TWS, qui ont fait leurs débuts mondiaux la semaine dernière, sont désormais en vente en Inde.

Le OnePlus 11 est disponible dans les couleurs Eternal Green et Titan Black avec deux options de mémoire – 8 Go/128 Go et 16 Go/256 Go au prix de 56 999 INR (690 $/640 €) et 61 999 INR (750 $/695 €), respectivement. Vous pouvez l’acheter sur le site officiel de OnePlus India et sur Amazon.in.









OnePlus 11

Les écouteurs OnePlus Buds Pro 2 TWS sont également disponibles en vert et noir, appelés respectivement Arbor Green et Obsidian Black. Quelle que soit la couleur que vous achetez, vous devrez débourser 11 999 INR (145 $/135 €) pour en posséder une paire. Vous pouvez acheter les OnePlus Buds Pro 2 sur Amazon.in, Flipkart et le site officiel de OnePlus India.









OnePlus Buds Pro 2

Le OnePlus 11 est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2 et exécute OxygenOS 13 basé sur Android 13 (ColorOS en Chine) prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran AMOLED fluide QHD+ 120Hz LTPO3 de 6,7″ avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

L’écran a également un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP. À l’arrière, vous obtenez une configuration à trois caméras avec le calibrage des couleurs de Hasselblad. Il comprend des unités primaires de 50MP, un téléobjectif de 32MP et des unités ultra larges de 48MP.

Une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 100 W maintient l’ensemble en état de marche. Vous pouvez lire notre critique écrite détaillée de OnePlus 11 pour en savoir plus ou regarder la critique vidéo ci-jointe. Vous pouvez également lire notre revue OnePlus Buds Pro 2 ici pour en savoir plus sur les derniers écouteurs sans fil de la marque chinoise.

