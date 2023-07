Les écouteurs Nothing Ear (2) bénéficient d’une nouvelle couleur noire et d’options d’égalisation avancées

Nothing annonce aujourd’hui plusieurs nouveautés pour sa gamme de produits audio. Tout d’abord, le Nothing Ear (2) est désormais disponible dans une nouvelle finition lisse tout en noir, similaire à son prédécesseur.

Ensuite, l’Ear (2) bénéficie également d’une nouvelle option d’égalisation avancée. En plus des préréglages simplifiés et de l’égaliseur 3 bandes, il existe désormais un onglet Avancé où vous pouvez accéder au nouvel égaliseur 8 bandes. Plus que l’égaliseur lui-même, c’est ce que vous pouvez en faire qui est impressionnant car c’est facilement l’un des égaliseurs les plus élaborés que nous ayons vus sur un produit audio grand public.

En plus de pouvoir régler chacune des huit bandes, l’utilisateur peut également régler la fréquence cible de chacune des huit bandes. Vous pouvez également régler le facteur Q, ce qui vous permet de modifier la forme de la courbe d’égalisation et la largeur ou la précision avec laquelle les modifications apportées en ajustant la bande sont appliquées sur toute la plage de fréquences.













Oreille (2) Égaliseur avancé

Une fois vos modifications effectuées, vous pouvez les enregistrer sur plusieurs profils personnalisés. Vous pouvez également partager vos préréglages avec d’autres. Les seules critiques que j’ai à propos du nouvel égaliseur avancé sont que votre niveau de volume baisse considérablement lorsque vous les utilisez, par opposition aux préréglages standard ou à l’égaliseur 3 bandes. De plus, l’égaliseur avancé n’est disponible que sur l’Ear (2) et l’Ear (stick) mais pas sur l’Ear d’origine (1).

En parlant de l’oreille (bâton), ce modèle bénéficie désormais d’une suppression active du bruit. Vous devrez mettre à jour le micrologiciel et vous serez averti que cela réduira la durée de vie de la batterie. Vous avez même la possibilité de revenir à un firmware précédent si vous ne voulez pas la fonctionnalité et ne voulez pas perdre la vie de la batterie.













Réduction du bruit de l’oreille (bâton)

La fonctionnalité est limitée dans son efficacité étant donné que l’oreille (bâton) est une oreillette ouverte. Pourtant, pour ce que ça vaut, cela aide à réduire une partie du bourdonnement à basse fréquence de choses comme les ventilateurs et les climatiseurs, mais ne vous attendez pas à ce qu’il fasse des miracles.

Rien n’a également une série d’améliorations logicielles pour l’oreille (2). Au fil des mois, nous avons remarqué que la société publiait régulièrement un flux de mises à jour logicielles pour ces écouteurs, que nous avions critiqués dans notre examen pour avoir divers problèmes au lancement.

Crédit là où le crédit est dû, rien n’a depuis résolu la majorité des problèmes que nous avons soulevés dans notre examen, dont beaucoup étaient très spécifiques. C’est exactement le genre d’attitude que nous voulons que les entreprises adoptent face aux critiques, car cela se traduit finalement par de meilleurs produits pour tout le monde.

