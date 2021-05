Les écouteurs Nothing Ear 1 TWS devraient être lancés en juin

Après des mois de spéculations et de rumeurs, la marque Nothing de Carl Pei devrait dévoiler son premier jeu d’écouteurs TWS le mois prochain. Le Nothing Ear 1 sera le premier produit de la marque technologique montante, bien que nous n’ayons pas vraiment de spécifications ou de détails à part une illustration représentant deux écouteurs avec des tiges incroyablement longues.

Ear 1 combine des notes de transparence, de forme iconique et de fonctionnalité raffinée. Nous pensons que le marché des écouteurs impliquait de se différencier, un espace où nous pouvons rehausser le design et offrir de la valeur dès le premier jour. Le marché des écouteurs fournira une toile de fond fertile alors que nous renforçons nos capacités et nous nous préparons à entrer dans de nouvelles catégories de produits. – Carl Pei

Dans un article de blog officiel, Pei décrit l’Ear 1 comme une combinaison de transparence, de forme emblématique et de fonctionnalités raffinées. L’Ear ​​1 sera destiné aux utilisateurs qui aiment écouter de la musique, des podcasts et des livres audio.

Les écouteurs sont également présentés comme le début d’un long et passionnant voyage qui finira par s’étendre dans d’autres catégories de produits.

