Les écouteurs Jabra Elite 7 Pro reviennent au prix le plus bas avec une remise de 70 $

Les écouteurs de Jabra sont mis en vente sporadiquement, mais ses écouteurs Elite 7 Pro haut de gamme tombent rarement aussi bas. En ce moment, vous pouvez , les ramenant à seulement 130 $. Présent sur notre liste des meilleurs écouteurs sans fill’Elite 7 Pro de Jabra n’a atteint ce prix record que quelques fois auparavant et les baisses de prix n’ont généralement pas duré longtemps.

16 % plus petit que le Élite 75t, les écouteurs sans fil Elite 7 Pro sont haut de gamme dans la nouvelle gamme de Jabra et incluent la nouvelle technologie MultiSensor Voice de la société avec un capteur à conduction osseuse, quatre microphones et des algorithmes intelligents pour offrir une nouvelle “qualité d’appel révolutionnaire”, déclare Jabra. Les performances d’appel vocal ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce battage médiatique, mais Jabra a mis à jour le micrologiciel des écouteurs et ajouté l’appairage Bluetooth multipoint et d’autres petites améliorations.

Ceux-ci ont une suppression active du bruit réglable, le mode de transparence HearThrough de Jabra et Bluetooth 5.2. Ils offrent jusqu’à 9 heures de temps de lecture à des niveaux de volume modérés avec suppression du bruit activée, et près de trois charges supplémentaires dans le boîtier de charge – la durée de vie totale de la batterie est évaluée à 35 heures. Le boîtier de charge a des capacités de charge sans fil.

L’indice IP57 des écouteurs signifie qu’ils sont résistants à la poussière et entièrement étanches (ils peuvent être immergés jusqu’à 1 mètre d’eau). Si vous préférez n’utiliser qu’un seul écouteur, vous pouvez utiliser l’un ou l’autre indépendamment en mode mono.

Au départ, je ne pensais pas que ces écouteurs constituaient une avancée majeure par rapport à l’Elite 75t, mais les mises à jour du micrologiciel ont légèrement amélioré leurs performances et ils devraient bien s’adapter à la plupart des oreilles. Bien qu’ils ne soient pas une bonne affaire à 200 $, ils ont une valeur solide à 130 $.

Les Elite 7 Active sont plus durables et ont un revêtement plus adhérent sur les bourgeons, de sorte qu’ils restent un peu mieux dans vos oreilles. Mais les écouteurs Elite 7 Pro ont l’option multipoint et constituent le meilleur choix pour le même prix.