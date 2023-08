Les écouteurs haut de gamme Momentum 3 de Sennheiser sont à 130 $ de rabais sur Amazon

Vous n’avez pas besoin d’une paire d’écouteurs supra-auriculaires encombrants pour obtenir un son de qualité supérieure. Ces écouteurs Sennheiser Momentum 3 ont mérité une place sur notre liste des meilleurs écouteurs dans l’ensemble grâce à leur son de qualité supérieure et à leurs impressionnantes capacités de suppression du bruit. Et même s’ils ne sont certainement pas bon marché au prix fort, vous pouvez en ce moment vous en procurer une paire avec une remise importante. Amazon propose actuellement des modèles blancs et graphite en vente pour seulement 150 $, ce qui vous permet d’économiser 130 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, alors passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Ces écouteurs Sennheiser regorgent de matériel et de fonctionnalités avancés qui en font l’une des paires les plus compétitives que vous trouverez à ce prix. Ils sont équipés de transducteurs TrueResponse de 7 mm et prennent en charge le codec audio aptX Adaptive pour une qualité sonore exceptionnelle et de qualité supérieure. L’expert en casque de CNET, David Carnoy, dans sa critique de l’année dernière, les a trouvés « toniquement très agréables à écouter, avec un son doux mais vivant avec de beaux détails. Ils fonctionnent bien avec une variété de genres musicaux et je n’ai même pas ressenti de fatigue d’écoute. sur des sessions plus longues. »

Ils disposent également d’une suppression adaptative du bruit haut de gamme qui s’adapte automatiquement au bruit ambiant autour de vous, et disposent d’un mode de transparence lorsque vous devez être plus conscient de votre environnement. De plus, vous pouvez personnaliser votre expérience d’écoute à l’aide de l’égaliseur de l’application compagnon. Ils sont également protégés contre les éclaboussures grâce à un indice de résistance IPX4 et offrent une autonomie impressionnante de 28 heures pour une écoute toute la journée.

Si vous êtes à la recherche d’une paire différente, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs pour encore plus de bonnes affaires.