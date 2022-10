Les écouteurs Google Pixel Buds A-Series TWS bénéficient d’une nouvelle option de couleur

Google a dévoilé les écouteurs Pixel Buds A-Series TWS en juin dernier dans les couleurs Clearly White et Dark Olive, qui sont maintenant rejoints par une troisième version couleur – Charcoal. Le modèle Charcoal est au prix de 99 $ comme les deux autres couleurs et peut être pré-commandé sur le Google Store.

Mis à part la différence de couleur, les spécifications et les caractéristiques des Charcoal Pixel Buds A-Series restent les mêmes que les versions Clearly White et Dark Olive. Vous pouvez lire notre revue Google Pixel Buds A-Series ici pour en savoir plus sur les écouteurs.

La source | Passant par