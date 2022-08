Les écouteurs filaires OnePlus Nord seront lancés le 27 août

OnePlus vend actuellement deux écouteurs de marque Nord en Inde – Nord Buds et Nord Buds CE. Ceux-ci seront rejoints demain par une troisième paire d’écouteurs Nord, baptisés OnePlus Nord Wired Earphones.

Comme son nom l’indique déjà, ce sont des écouteurs filaires, contrairement aux Nord Buds et Nord Buds CE qui sont sans fil. Ils sont de couleur noire et disposent d’une prise casque 3,5 mm, vous n’avez donc pas besoin d’un adaptateur USB-C pour les utiliser avec des appareils qui n’ont pas de prise audio.









Écouteurs filaires OnePlus Nord

Les écouteurs Nord Wired ont une cavité sonore de 0,42 cc et contiennent des pilotes dynamiques de 9,2 mm. Ils seront livrés avec trois paires d’embouts en silicone pour la suppression passive du bruit et auront un micro en ligne avec des commandes à bouton.











Écouteurs filaires OnePlus Nord

OnePlus affirme que les écouteurs filaires Nord sont conçus après les écouteurs sans fil de style tour de cou Bullets Wireless Z, et ils ont également des aimants qui non seulement facilitent la manipulation, mais servent également de commandes audio, vous permettant de lire / mettre en pause l’audio.









Écouteurs filaires OnePlus Nord

OnePlus n’a pas encore révélé le prix des écouteurs filaires Nord, mais nous savons qu’ils seront vendus via Amazon.in et probablement via le site Web indien officiel de OnePlus. Nous aurons plus de détails demain.

