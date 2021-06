Les écouteurs et les écouteurs entravent la maturation du système auditif et peuvent provoquer des troubles auditifs chez les enfants

Utilisation accrue d’écouteurs, oreillettes susceptibles de soulever des troubles auditifs chez les enfants car la maturation de leur système auditif est incomplète, préviennent les experts. Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes écoutent de nombreuses heures de musique par jour à des volumes dépassant la limite de santé publique mondialement recommandée de 70 décibels d’exposition moyenne au bruit pendant les loisirs pendant une journée pendant un an.

« L’exposition au bruit non professionnelle dans la vie quotidienne provient d’une poignée de sources de bruit : les systèmes d’écoute personnels, en particulier pour les jeunes ; bruit de transit, appareils ménagers; outils électroportatifs; et divertissement (événements sportifs, films, fêtes, courses NASCAR, etc.) », a déclaré Daniel Fink, de The Quiet Coalition, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis.

Le risque pour la santé auditive est le plus élevé pour les personnes utilisant des systèmes audio personnels pendant plus d’une heure par jour à plus de 50 % du volume sur une période de cinq ans. Contestant un récent article du Wall Street Journal affirmant que 85 décibels sont sans danger pour les enfants et les adolescents, Fink a déclaré que 85 décibels ne constituent une exposition sûre pour personne.

« Les gens pensent que le niveau d’exposition au bruit recommandé par l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail de 85 dBA est sans danger », a-t-il déclaré.

« Mais un niveau de bruit qui n’empêchera pas la perte auditive chez les ouvriers d’usine ou les opérateurs d’équipement lourd est beaucoup trop élevé pour un jeune enfant dont les oreilles doivent durer toute une vie », a-t-il ajouté.

« Les enfants sont les plus à risque car la maturation de leur système auditif est incomplète et une santé auditive normale est vitale pour l’apprentissage et la socialisation », a noté l’expert.

Au cours de la 180e réunion de l’Acoustical Society of America, qui s’est tenue virtuellement entre le 8 et le 10 juin, Fink et l’audiologiste Jan Mayes ont parlé de la nécessité de normes d’émission de bruit pour les systèmes audio personnels et d’une éducation du public sur leur utilisation « pour éviter une menace imminente induite par le bruit. entendre l’épidémie de perte lorsque les jeunes générations d’aujourd’hui atteignent la quarantaine ».

En 2017, les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé que près de 25% des adultes américains, âgés de 20 à 69 ans, souffraient de perte auditive due au bruit.

La perte auditive acquise est associée à des difficultés de communication, à l’isolement social, à un risque accru de chutes et d’accidents et à des complications de santé, y compris la démence plus tard dans la vie.

