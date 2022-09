Les écouteurs et écouteurs Beats sont jusqu’à 43% de réduction sur Amazon aujourd’hui uniquement

Quand il s’agit des deux écouteurs et des écouteurs supra-auriculaires, Beats est l’une des marques les plus populaires sur le marché à l’heure actuelle. Cela signifie généralement que ses écouteurs sont livrés avec un prix assez élevé, cependant. Mais en ce moment, sur Amazon, vous pouvez acheter certains modèles Beats en vente, certains étant réduits jusqu’à 43 %. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette vente, mais nous ne prévoyons pas que des offres aussi bonnes restent longtemps.

Il existe trois écouteurs Beats différents que vous pouvez acheter à un prix avantageux en ce moment. La véritables écouteurs sans fil ont été nommés l’un de nos paires préférées pour courir en 2022, et sont similaires à une version plus sportive et sans tige des AirPods Pro. Ils sont équipés du même processeur Apple H1, ainsi que de capacités de suppression active du bruit, d’un indice de résistance à l’eau IPX4 et jusqu’à 24 heures d’autonomie. Ils se vendent toujours à leur prix total de 200 $, mais lorsque vous achetez une paire sur Amazon, vous obtenez une carte-cadeau Amazon de 25 $ que vous pourrez utiliser lors de futurs achats.

Ou, si vous recherchez une alternative plus abordable, vous pouvez choisir le . Ces écouteurs Bluetooth ne sont pas vraiment sans fil, avec un câble reliant les écouteurs individuels, mais ils disposent d’un processeur Apple W1, ainsi que de 12 heures d’écoute sur une seule charge. Une seule paire se vend 70 $, mais en ce moment sur Amazon, vous pouvez vous procurer un pack de deux pour 100 $, ce qui vous permet d’économiser 40 $. De cette façon, vous pouvez garder une paire à la maison et une paire dans votre sac à dos ou votre sac de sport pour avoir de la musique avec vous partout où vous allez.

Et si vous préférez une paire d’écouteurs supra-auriculaires, vous pouvez économiser gros sur une paire de . Ils disposent d’impressionnantes capacités de suppression active du bruit, ainsi que d’un étalonnage audio en temps réel et d’un son spatial pour une expérience d’écoute optimisée. Ils ont la même puce W1 que le Beats Flex ci-dessus et une autonomie de batterie allant jusqu’à 20 heures avec suppression du bruit ou 40 heures sans. En vente pour seulement 200 $, c’est la plus grande remise que vous trouverez lors de cette vente à 150 $ de réduction sur le prix habituel.