Les écouteurs Elite 5 de Jabra bénéficient de fonctionnalités phares à un prix abordable

Décrits comme le « héros du milieu de gamme », les nouveaux écouteurs sans fil Elite 5 de Jabra visent à offrir une expérience complète à un prix raisonnable.

L’Elite 5 coûte 149 $ / 149 £ / 149 €, mais est livré avec une gamme de fonctionnalités, notamment l’ANC hybride et un total de six microphones. Jabra a déclaré qu’ils s’adressaient à une jeune foule d’adopteurs précoces et de travailleurs hybrides.

“Ces écouteurs aident les gens à échapper à une journée bien remplie et à se plonger dans les médias ou à se connecter avec leurs amis et leur famille en déplacement en appuyant simplement sur un bouton”, a déclaré Jabra.

La principale caractéristique pour y parvenir est l’ANC hybride (annulation active du bruit) de Jabra – alimenté par la puce Qualcomm QCC3050 – qui n’a jamais été vu sur ses écouteurs sans fil de milieu de gamme auparavant. Cela signifie que les microphones externes et internes fournissent respectivement une annulation du bruit par anticipation et par rétroaction avec l’ajout d’une personnalisation manuelle.

Cela surclasse en fait les modèles Elite 7 et 7 Pro, mais l’Elite 85t dispose d’une puce dédiée à la suppression du bruit. Pourtant, le système n’est pas sensible à la façon dont vous positionnez les bourgeons, ce qui fournit un effet plus équilibré sur une plage de fréquences plus large.

Ce sextuplé de micros est également pratique pour les appels téléphoniques, le micro interne faisant du gros travail quand il y a du vent et soufflant sur les externes.

Jabra concède que l’Elite 5 ressemble beaucoup aux modèles Elite 3 et 4, mais avec un nouveau trou d’aération. Ce n’est pas une mauvaise chose car ils sont compacts et élégants, disponibles dans les options Titanium Black et Gold Beige.

Jabra

Les écouteurs offrent une protection contre la poussière et l’étanchéité IP55 qui est plus que la plupart à ce prix et Jabra s’en tient à son système habituel de boutons physiques sur les écouteurs au lieu de commandes tactiles qui peuvent facilement cesser de fonctionner sous la pluie, etc.

À l’intérieur, il y a des pilotes de 6 mm et l’Elite 5 prend en charge les appareils et les services, y compris les codecs pour Android (aptX) et iPhone (AAC). Il existe également un support pour Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair, Alexa, Google Assistant, Spotify Tap et Bluetooth Multipoint.

Les écouteurs sont conçus pour être portés toute la journée, ce qui est rendu possible en partie grâce à sept heures d’autonomie de la batterie. Ce délai est porté à 28 heures lorsque vous incluez le boîtier, qui a la charge sans fil comme une autre caractéristique rare dans le milieu de gamme.

Une chose que l’Elite 5 n’a pas, c’est un écran tactile sur le boîtier. C’est une idée potentiellement géniale que JBL vient d’annoncer sur ses écouteurs Tour Pro 2.

Cependant, vous devrez attendre l’année prochaine pour ceux alors que le Jabra Elite 5 sera en vente aujourd’hui avec un prix de 149 $/149 £/149 €.