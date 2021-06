Le premier produit de la société Nothing de Carl Pei était censé être révélé ce mois-ci sous la forme d’une paire d’écouteurs appelée « Ear 1 ». Avec la plupart du temps le silence entourant la marque depuis la fixation de cette date, nous commencions à nous demander si Ear 1 arriverait à l’heure ou si quelque chose avait changé. Il s’avère que le premier produit de Nothing est en effet un peu poussé.

Pei s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour confirmer que « ear (1) » (Un changement de style de nommage !) « sortira un peu plus tard cet été » car il reste « quelques choses à finaliser ».

Et c’est tout ce que nous savons, mais je ne suis pas sûr que ce soit de quoi s’inquiéter si vous vous intéressiez à Nothing en tant qu’entreprise. C’est leur premier produit. Les premiers produits des entreprises ne sont presque jamais lancés sans hoquet. Vous vous souvenez tous à quel point c’était amusant (/s) d’acheter un OnePlus One lorsqu’il a été lancé via ce système d’invitation, n’est-ce pas ?

Pour rappel – Nothing’s ear (1) se lance cet été.