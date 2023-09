Les écouteurs « Dyson Zone » vont redéfinir la technologie audio en Inde

Dyson, une entreprise d’électronique grand public connue pour ses aspirateurs de haute qualité, se prépare à s’aventurer sur le marché indien des appareils portables en présentant ses premiers écouteurs antibruit au début du mois prochain. Baptisés « Dyson Zone », ces écouteurs feront leurs débuts le 4 octobre, marquant la première incursion de Dyson dans le domaine de la technologie portable, tout en promettant une expérience audio pure associée à des capacités avancées de suppression du bruit.

En mars dernier, Dyson a dévoilé au public mondial son casque antibruit « Dyson Zone ». Après plus de cinq années de recherche et développement intensifs, ces écouteurs haute fidélité devraient faire leur grande entrée sur le marché indien à la date susmentionnée. Conçus pour relever les défis posés par le bruit urbain, ils visent à offrir une expérience d’écoute immersive caractérisée par un son haute fidélité, établissant potentiellement de nouvelles références en matière de technologie audio.

L’entrée de Dyson sur le marché indien des wearables arrive à un moment stratégique, compte tenu de l’impressionnante trajectoire de croissance du secteur. Au premier semestre 2023 (1S23), le marché indien des wearables a connu une hausse remarquable de 53,3 % de croissance d’une année sur l’autre, avec une livraison totale de 57,8 millions d’unités. Il est intéressant de noter que les fonctionnalités avancées qui étaient autrefois exclusives aux produits haut de gamme deviennent progressivement plus accessibles via des modèles abordables.

Au cours du deuxième trimestre 2023 (2T23), le rapport note que 32,8 millions d’appareils portables ont été expédiés, reflétant une croissance impressionnante d’une année sur l’autre de 37,2 pour cent et une croissance trimestrielle de 30,6 pour cent. Cette tendance souligne la popularité croissante des appareils portables auprès des consommateurs indiens, soulignant le potentiel de produits innovants tels que les écouteurs « Dyson Zone » de Dyson sur ce marché en plein essor.

L’entrée de Dyson dans le secteur des technologies portables témoigne de l’intention de la marque de diversifier son offre de produits et de répondre aux besoins et préférences changeants des consommateurs indiens qui exigent de plus en plus de gadgets avancés et multifonctionnels qui améliorent leur vie quotidienne.

À l’approche de la date de lancement du 4 octobre, les attentes grandissent quant à la manière dont les écouteurs antibruit avancés de Dyson se comporteront dans le paysage technologique concurrentiel des appareils portables en Inde, où la qualité audio et les capacités de suppression du bruit sont très appréciées par les consommateurs férus de technologie.

