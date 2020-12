Dans le prolongement des excellents écouteurs Melomania 1 cinq étoiles, Cambridge Audio a dévoilé les écouteurs Melomania Touch avec une autonomie de 50 heures.

La firme audio les décrit comme une évolution du casque Melomania avec «des commandes tactiles intuitives, des performances sonores époustouflantes et une autonomie de batterie de classe mondiale».

Il existe diverses mises à niveau, mais le plus remarquable doit être la durée de vie de la batterie folle de 50 heures, dépassant le RHA TrueConnect 2 à 44 heures. C’est grâce à un mode basse consommation, ce qui signifie que les écouteurs peuvent fonctionner pendant neuf heures et être chargés quatre fois par le boîtier.

Même en mode audio haute performance, ils peuvent encore durer 33 heures.

Comme son nom l’indique, Cambridge Audio a remplacé les boutons physiques par des boutons tactiles. L’entreprise affirme que cela facilite la mise en pause de la musique, le saut de pistes, le changement de volume et la prise d’appels mains libres.

Sur le plan sonore, le Melomania Touch propose des haut-parleurs en graphène de 7 mm, Bluetooth 5.0 avec codecs aptX et AAC et un mode audio haute performance qui utilise la même méthode d’amplification que celle de la gamme d’amplificateurs Hi-Fi CX primée de la société.

Cambridge Audio promet un «véritable pas en avant dans la performance sonore», avec «des basses contrôlées plus profondes, des voix réalistes et des aigus plus clairs».

L’application Melomania pour iOS et Android est une nouveauté. Vous pouvez personnaliser les paramètres d’égalisation, trouver un écouteur manquant et vérifier les niveaux de batterie. Il existe également un support pour Siri et Google Assistant.







Une autre nouveauté est le mode Transparence. Les écouteurs Melomania Touch n’offrent pas de suppression active du bruit, mais ce mode vous permet d’entendre ce qui se passe autour de vous sans les sortir de vos oreilles.

Il utilise des microphones à l’extérieur des écouteurs qui peuvent également être utilisés pour les appels téléphoniques avec la technologie de suppression du bruit Clear Voice Capture (cVc) de Qualcomm.

Les autres caractéristiques comprennent une conception légère de 6 g avec protection IPX4 contre l’eau et la transpiration, une charge USB-C et une sélection de «palmes» qui vous permettent de «trouver l’ajustement parfait et bien ajusté».

À l’arrivée des écouteurs Melomania Touch, ils coûteront 129,95 £ (149,95 $ US). Cependant, vous devrez attendre le 1er janvier 2021, date à laquelle vous pourrez les obtenir directement auprès de Cambridge Audio ou d’Amazon.

Consultez notre tableau des meilleurs vrais écouteurs sans fil.