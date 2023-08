Les écouteurs Bose QuietComfort fuient dans une vidéo promotionnelle

Les écouteurs et écouteurs Bose QuietComfort Ultra récemment divulgués seront rejoints par une troisième paire d’écouteurs supra-auriculaires baptisés Bose QuietComfort. Selon les rumeurs, ces écouteurs coûteraient 399,95 € et arriveront dans les couleurs noir, blanc nuage et vert cyprès plus tard cette année. Nous avons maintenant une vidéo teaser d’apparence officielle pour les prochains écouteurs QC qui couvre leur conception et leurs principales caractéristiques.

Les prochains écouteurs Bose QC apportent un design similaire aux QuietComfort 45 et QuietComfort SE lancés l’année dernière. La vidéo passe en revue les capacités de suppression du bruit du casque et le réglage de l’égaliseur dans l’application Boze Music.













Casque Bose Quiet Comfort

Il montre également la prise audio sur l’oreillette gauche et le connecteur USB-C sur le côté opposé. La vidéo se termine par des revendications de confort toute la journée, ce qui signifie probablement aussi au moins 24 heures d’autonomie sur une seule charge.

