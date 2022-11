Les écouteurs Beats sont à un prix historiquement bas pour le Cyber ​​Monday

David Carnoy/CNET

De retour au meilleur prix de tous les temps. Bien que les Beats Fit Pro ne soient techniquement pas des AirPods, ils sont construits sur la même plate-forme technologique que les AirPods Pro. Contrairement aux Studio Buds plus anciens et moins chers de Beats, le Beats Fit Pro inclut la puce H1 d’Apple et possède la plupart des fonctionnalités des AirPods Pro, notamment la suppression active du bruit, l’audio spatial et l’égaliseur adaptatif. Je me risquerais à les appeler les AirPods de sport dont vous avez toujours rêvé. Et pour certaines personnes, ils pourraient être meilleurs que les AirPods Pro.

Oui, si vous voulez le fantaisie de nouvelles versions de Kim Kardashianvous devrez payer un supplément de 20 $.

