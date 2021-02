– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Il n’y a aucun doute à ce sujet: les écouteurs Apple AirPods Pro font partie des meilleurs écouteurs sans fil du jeu. De la suppression active du bruit à l’ajustement confortable, ces bourgeons sont vraiment fantastiques. Si vous observez ces bébés depuis un certain temps mais que vous n’avez pas encore appuyé sur eux, nous avons une nouvelle incroyable: pour le moment, ils sont en vente à leur prix Cyber ​​Monday de moins de 200 $.

C’est vrai – les AirPods Pro tant convoités, normalement 249 $, sont actuellement en vente au prix de 189,99 $. C’est une réduction de près de 60 $ et correspond au prix que nous avons vu à l’époque autour du Cyber ​​Monday – mais pas qu’ils ne seront pas expédiés avant Mercredi 17 février, si vous les regardez pour un cadeau de la Saint-Valentin.

Bien qu’ils aient récemment été évincés comme nos écouteurs sans fil préférés de tous les temps par les écouteurs Jabra Elite 85t (également en vente au prix de 199,99 $), ces modèles Pro sont toujours dotés d’une tonne de fonctionnalités qui nous ont grandement impressionnés.

Dans notre examen approfondi, nous étions généralement satisfaits de l’autonomie de la batterie (ils ont travaillé environ quatre heures et demie sur une seule charge) et de la charge rapide d’une heure que nous avons obtenue via le boîtier inclus. L’annulation active du bruit, cependant, était la véritable star du spectacle, car elle bloquait non seulement le son extérieur, mais elle isolait de manière impressionnante l’audio. Ces écouteurs se sont connectés à nos appareils de choix sans aucun problème, et la conception de l’embout en silicone était beaucoup plus confortable qu’elle ne l’était sur le modèle AirPod précédent (159,98 $).

Bien que les AirPods Pro ne soient pas parfaits, ils constituent une solide paire d’écouteurs avec le cachet d’approbation officiel de Review. Associé à cette réduction, il n’y a pratiquement aucune excuse pour ne pas les saisir maintenant s’ils vous plaisent, mais vous voudrez aller vite, car on ne sait pas combien de temps la réduction supplémentaire de 10 $ durera!

